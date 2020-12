Voici quand vos séries préférées vont revenir en 2021

Avec les tournages annulés en 2020 à cause de la COVID-19, plusieurs de nos séries télé favorites ont été repoussées. Voici exactement quand elles sortiront en 2021!

Il est tout à fait normal de perdre le fil à savoir quand les suites des séries qu'on adore seront diffusées. Pour mettre un peu de lumière dans tout ceci, nous avons concocté cette liste.

Voici exactement quand les séries qu'on adore seront de retour en 2021:

Le dernier volet de cette série sera disponible sur Netflix à partir du 31 décembre 2020.

2. Dickinson, saison 2

La série sur la jeunesse de l'auteure Emily Dickinson mettant en vedette Hailee Steinfeld sera de retour sur Disney + dès le 8 janvier 2021.

Si vous n’êtes pas abonnés au Club illico et attendez que la 3e et dernière saison de L’Académie soit diffusée à la télé, sachez qu'elle sera diffusée à TVA à partir du 12 janvier 2021.

4. WandaVision, saison 1

Les fans de superhéros vont se réjouir d’enfin pouvoir regarder la première série Marvel à partir du 15 janvier sur Disney+.

D’ailleurs, la deuxième série Marvel, The Falcon and the Winter Soldier, arrive le 19 mars 2021 sur la plateforme.

On retrouvera enfin les habitants de Riverdale le 21 janvier 2021 sur Netflix. La saison 5 débute sur la fin du secondaire pour nos personnages favoris, pour ensuite faire un saut dans le temps 5 ans plus tard.

6. Euphoria, saison 2 et épisode spécial

On ne sait pas quand on aura droit à la deuxième saison d’Euphoria, mais nous avons un épisode spécial à voir en attendant. La première partie portant sur Rue est sortie le 6 décembre 2020 sur HBO/Crave, puis la seconde portant sur Jules sera disponible le 24 janvier 2021.

Le retour de la téléréalité se fera dès le 14 février sur les ondes de TVA.

La série d'improvisation avec Pier-Luc Funk sera de retour à l’hiver 2021 sur TVA.

Le tournage avait débuté en février 2020, puis a pu reprendre à l'automne 2020 après une pause forcée par la COVID-19. On peut s’attendre à retrouver Joe et compagnie quelque part en 2021, mais la date officielle reste à être déterminée!

Le tournage pour la deuxième saison d'Outer Banks bat son plein depuis septembre 2020. On ne connaît pas encore la date de diffusion, mais cela ne devrait tarder!

Une autre série dont le tournage fut repoussé par la pandémie... On ne connaît pas encore la date de sortie du 4e chapitre de Stranger Things. En entrevue, David Harbour (Hopper) a laissé entendre que les nouveaux épisodes pourraient arriver au début de 2021. Par contre, Natalia Dyer (Nancy) a pour sa part conseillé aux fans de s’armer de patience... À suivre!

La saison précédente a été diffusée sur Netflix en mars 2020, mais mars 2021 semble tôt pour la 4e saison puisqu’on sait que le tournage n’a pu reprendre qu’en août.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée, mais considérant que le tournage a pu reprendre en septembre 2020, on s’attend à ce que le tout sorte quelque part durant la première moitié de 2021!

La dernière saison de cette série espagnole est confirmée, et elle arrivera quelque part en 2021.

On ne sait pas encore quand la suite sortira, mais considérant que le tournage va commencer en février 2021, il faudra s’armer de patience! On s’attend à une diffusion au plus tôt à l’été 2021.

La toute nouvelle version de cette série légendaire des années 2000 sera diffusée quelque part en 2021 sur HBO Max/Crave.

Aucune date n’a été confirmée, mais on sait qu’une saison 2 est en production. On peut espérer une diffusion sur Netflix en octobre 2021 peut-être?

18. The Mandalorian, saison 3

La saison 2 n’a même pas encore été diffusée dans son entièreté qu’on sait déjà que la 3e mouture sera disponible sur Disney+ pour Noël 2021!

Cet article sera mis à jour au fur et à mesure que les dates de diffusion seront annoncées, alors gardez-le à portée de main.

Bon visionnement!