En privé SVP #6 : Les théories du complot les plus choquantes de web... avec Simone Fortin

Si comme nous vous adorez parcourir le web à la recherche des théories du complot et histoires de «true crime» les plus choquantes vous allez adorer cet épisode en compagnie de Simone Fortin, qui anime les capsules «Ceci n’est pas un tuto beauté» sur Billie!

Dans ce balado, on discute d’une foule de théories qui font jaser en ce moment : de l’origine de l’épidémie de la covid-19 aux spéculations entourant certaines célébrités!

Écoutez dès maintenant l’épisode #6 en version audio par ici :

Les prochains épisodes seront tout aussi intéressants : Sexe, argent et théories du complot... Il n’a rien de trop privé pour ce tout nouveau podcast animé par Lucie Rhéaume et Cindy Cournoyer, présenté par Billie.ca et Girl Crush.

