Pinterest a prédit les tendances mode et beauté de 2021 et les voici

Chaque année, le site Pinterest se base sur les recherches de ses abonnés pour prédire les tendances du futur rapproché. Voici ce qui se trame pour 2021, selon Pinterest.

Le site a compilé les recherches les plus fréquentes sur son site durant les derniers mois. Avec ces données, ils ont une bonne idée de ce à quoi 2021 va ressembler.

Si 2020 nous a appris une chose, c’est qu’il est difficile de prédire quoi que ce soit! Mais on peut voir des tendances claires se dessiner en parcourant les prédictions de Pinterest.

Parmi celles-ci, on voit un véritable désir du retour aux sources et à la simplicité pour la nouvelle année.

Voici donc 9 tendances mode, beauté et bien-être à surveiller en 2021, selon Pinterest:

Mode

1. Out le «athleisure» et in le «athflow»

L'«athleisure» mélange les vêtements athlétiques et de détente. Le «athflow», pour sa part, ajoute un élément d’élégance à cette tendance déjà populaire.

On pense alors aux pantalons de yoga évasé, aux chandails lousses chic, aux ensembles agencés et aux coupes «oversized».

2. La mode cocooning

Un peu comme le «athflow», la mode cocooning mise sur le confort! Les gens désirent dénicher des tenues dans lesquelles ils pourront flâner à la maison, mais avec style.

On pense à ce qu’on porte au chalet! Par exemple, les gens recherchent des vêtements «matelassés» quatre fois plus qu’à pareille date l’année dernière.

3. Les vêtements personnalisés

En 2021, la tendance sera aux vêtements personnalisés. Après avoir expérimenté avec le tie-dye maison cet été, rien ne peut nous arrêter!

Les recherches concernant la peinture sur les jeans sont trois fois plus populaires que l'an dernier, tout comme les broderies pour vêtements, qu’on recherche sept fois plus qu'avant.

Beauté

4. Le minimalisme

En 2021, les gens veulent apprendre à réduire leur routine beauté. Au lieu de masquer leur peau avec du fond de teint, ils cherchent à avoir un «glow» naturel.

On le sait, puisqu’ils recherchent «peau naturellement éclatante» quatre fois plus souvent que l’année dernière. De plus, les termes «maquillage naturel de tous les jours» ont connu une augmentation de 180% en popularité.

5. Le look kawaii (cute)

Même si on recherche un maquillage minimaliste pour tous les jours, les gens désirent également essayer divers looks beauté, de temps en temps.

Le maquillage original, coloré et éclectique est à la hausse. Les gens recherchent 21 fois plus «comment se faire des manucures originales» (avec des emojis par exemple), ainsi que six fois plus des maquillages artistiques, comme en forme de papillon, par exemple.

6. Les coiffures pratico-pratiques

Puisqu’en 2020 nous n’avons pas eu autant accès aux salons de coiffure qu’à l’habitude, les gens désirent des coiffures qui ne nécessitent pas trop d'entretien en 2021.

Par exemple, les tresses ont augmenté en popularité avec neuf fois plus de recherches que l’année dernière.

7. Les sourcils audacieux

En 2021, la tendance sera aux sourcils audacieux et aux styles très affirmés. Lors de cette année, l'extravagance n'aura aucune limite.

Les sourcils colorés ont gagné en popularité, mais ce sont les sourcils décolorés qui piquent le plus la curiosité des gens avec 160% plus de recherches à ce sujet.

Bien-être

8. Mysticisme

Procurez-vous une pierre protectrice et consultez votre horoscope pour faire de vos rêves une réalité en 2021: l'heure du mysticisme moderne a sonné.

Les gens prendront le contrôle de leur spiritualité en 2021. Les techniques d'affirmation de soi et de visualisation gagnent en popularité, tout comme l'astrologie.

9. Lumières

Côté déco, Pinterest déclare que les néons et lumières LED continuent d’avoir la cote en 2021.

On s'en reparle en 2021!

