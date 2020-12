L’éclipse solaire du 14 décembre lance un message d’espoir

L’année 2020 tire à sa fin et plusieurs phénomènes astraux qui se déroulent dans les prochains jours nous donnent de l’espoir. Explications.

Le 14 décembre, la nouvelle lune n’est pas seule: elle est accompagnée d’une éclipse solaire pour doubler ses effets mystiques. On pourra l’apercevoir à 11 h 16, le lundi 14 décembre.

Une nouvelle lune est toujours un moment de renouveau, mais en y ajoutant l’éclipse, on peut ENFIN voir la lumière au bout du tunnel de 2020, une année sombre. En plus de l’éclipse et de la nouvelle lune, le 21 décembre, deux planètes qui ne se sont pas croisées depuis le Moyen Âge vont le faire, promettant de gros changements et le début d’un nouveau cycle.

En attendant. voici donc la signification de l’éclipse solaire du 14 décembre 2021:

Elle va déclencher notre destinée

Là où le cycle de la Lune nous donne l’opportunité de faire de l’introspection et d’agir, l’éclipse nous invite à nous asseoir, à nous relaxer et à observer ce qui se passe.

Elle active les nœuds lunaires qui représentent notre passé et notre futur. En d’autres mots... quelque chose sur lequel nous n’avons pas vraiment de contrôle. Ce n’est pas le moment d’agir, mais cela va dicter nos actions dans les prochains mois.

Elle se déroule dans le signe du Sagittaire

Cette éclipse solaire en Sagittaire est en conjonction avec le nœud descendant, celui du sud. Il représente ce qui ne nous convient plus, ce qu’on désire évacuer de notre vie (allo, la pandémie!).

Puisque l’éclipse est en Sagittaire, un signe qui représente la chance, la philosophie, la vérité et l’aventure, ce changement sera positif. Il faut simplement avoir confiance en la vie et se dire que ce qui se déroule en ce moment aura éventuellement un impact positif.

Cette éclipse va mettre le ton pour 2021

Les cycles lunaires durent six mois. La prochaine fois que la Lune sera pleine en Sagittaire sera le 26 mai 2021.

Cela veut donc dire que les événements déclenchés par l’éclipse du lundi 14 décembre vont prendre leur sens dans les prochains mois, et nous allons éventuellement tout comprendre, en mai 2021.

Il y a de l'espoir!

