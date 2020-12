8 masques de protection qui sont parfaits pour l'hiver

Ne soyez pas surpris d’apprendre que le foulard n’offrira pas une protection suffisante contre le virus cet hiver. Le contexte pandémique nous oblige donc à revisiter les manières de nous protéger du froid en 2020 et 2021.

C’est pourquoi nous considérons qu’une solution 2 en 1 est idéale pour vous protéger de l'infâme virus et du temps froid. On vous garantit qu’il n’y aura plus rien à votre épreuve avec ces masques aussi chauds que pratiques.

Garder votre nez, vos oreilles et votre bouche au sec avec ces 8 couvre-visages parfaits pour l’hiver:

1. Le masque protège-oreilles de Mayer, 44$ en ligne

via Mayer

Fabriqué à la main, ce masque cache-oreilles enveloppe les oreilles et la moitié du visage. Ces masques unisexes sont fabriqués avec un tissu doublé en bambou qui assure une meilleure isolation et un maximum de chaleur.

2. Le masque en fil d'argent de Kanuk, 28$ chez Altitude Sports

via Kanuk

Ce masque est conçu à partir de fil d’argent, un matériel reconnu pour ses propriétés antibactériennes, antifongiques et thermorégulatrices. Utilisé par la NASA, le fil d’argent protège contre plusieurs microbes et possède d’importantes propriétés antihumidité et antiodeurs. C’est vraiment un supermasque!

3. Le Masque Go-Dry Performance de Old Navy, en rabais à 9$ en ligne

via Old Navy

Ce masque est le compagnon parfait pour le jogging du matin. Grâce à la technologie Go-Dry moisture-wicking, vous resterez au sec et serez à l'aise. Pour un maximum de protection, on vous encourage à le porter par-dessus votre masque.

4. Le masque d’hiver en polaire, 20$ chez Amazon

via Amazon

Ce masque cache-oreilles est polyvalent et surtout, très pratique. Il est fait de coton pour un maximum de confort. Ce masque vous offrira une protection contre les gouttelettes et les microbes dans l'air.

5. Le cache-cou protecteur multiusage de Simons, 20$ en ligne

via Simons

En plus de se mettre et de s’enlever facilement, ce masque est fait d’un tissage à technologie antibactérienne innovante aux ions d'argent. Il résiste à une température de 100 degrés Celsius pour vous assurer de rester au chaud tout l’hiver.

6. Le masque 2 en 1 cache-oreilles pour la bouche et le nez, 14$ chez Amazon

Ce masque est idéal pour les sports d'hiver puisqu'il protège du vent! Pas besoin de faire du ski par contre pour profiter d'avoir les oreilles ET le visage au chaud.

7. Cache-cou triangulaire pour femmes, 11$ chez Amazon

via amazon

Ce couvre-visage en polyester est très douillet et disponible en plusieurs couleurs et motifs. Vous craquerez pour son côté pratique et son prix abordable.

8. Le masque d'hiver en laine de Mayer, 28$ en ligne

via Mayer

On craque pour ce masque fait à la main par une entreprise canadienne. Il est doublé en bambou et ajustable derrière les oreilles.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s

s

s