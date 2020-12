Rosalie Lessard est méconnaissable avec sa nouvelle couleur de cheveux

L’influenceuse Rosalie Lessard a pris la pose dans une séance de photos un peu rétro, et son nouveau look en a surpris plus d’un!

Depuis plusieurs années, on connaît Rosalie comme étant blonde.

En 2020, elle a graduellement changé sa couleur de cheveux, passant d’un blond très clair à un châtain foncé en septembre.

Plus récemment, elle a fait le saut vers une tête plus foncée et a dévoilé sur Instagram sa nouvelle crinière brune!

Rosalie a partagé une photo prise par Emilie Ferguson sur laquelle elle porte un complet noir très #girlboss et elle rock sa nouvelle couleur de cheveux.

La transformation signée Sabrina Dumont du salon Le Lowkey change complètement Rosalie!

L’influenceuse prouve une fois de plus que toutes les couleurs de cheveux lui vont à merveille.

On a hâte de voir quelle couleur elle osera essayer dans le futur.

