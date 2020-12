30 idées d’activités qui n'impliquent PAS un écran

Ces temps-ci on récolte plus de lumière bleue que de rayons UV, et ça brime le moral.

Les journées d'études ou de télétravail se terminent, notre cerveau est en bouilli et l’idée de se scotcher devant un écran est absolument indésirable.

Nous avons donc mis sur pied une liste de 30 activités parfaites pour s’éloigner des écrans le temps d’une soirée. Ces activités sont accessibles et créatives et vous permettront de prendre du temps pour vous, à l'abri de la lumière bleue.

Voici donc 30 passe-temps qui n'impliquent en aucun cas Netflix :

1. Aller marcher

Découvrez les coins cachés de votre quartier en vous y aventurant. Passer du temps à l'extérieur vous fera un bien fou, c'est promis.

2. Lire un bon livre

Vous avez un livre qui traîne sur votre table de chevet depuis des semaines? C’est ce soir que ça se passe. Laissez-vous bercer par les mots de votre auteur favori le temps d’une douce soirée.

3. Cuisiner un nouveau plat

C’est le temps de sortir votre Chef intérieur et de vous lancer dans une recette qui, autrefois, vous aurait effrayé! Bon appétit.

4. Prendre un bain

Sortez les chandelles, le livre audio, la mousse et un petit verre! Vous méritez un moment de détente ultime.

5. Faire du yoga

S’accorder du temps pour s’étirer à l’aide de poses de yoga vous permettra d’accélérer votre rythme cardiaque et de vous libérer des tensions accumulées sur votre corps.

6. Faire des mandalas

Les mandalas sont reconnus pour offrir des effets thérapeutiques. Ils permettent de se recentrer, de vivre plus dans le moment présent et de lâcher prise.

via Amazon.ca

Livre de mandala à colorier sur Amazon, 11$

7. Faire de la musique

Ou carrément apprendre un instrument si vous n'en ne pratiquez pas déjà un!

8. Écrire (journaling)

L’année 2020 n’est pas de tout repos, mais elle sera mémorable! Capturez votre état d'esprit dans un journal pour vous rappeler ces moments dans quelques années.

• À lire aussi: 15 beaux journaux intimes et cahiers pour écrire nos pensées

9. Faire de la poterie

C’est très gratifiant de fabriquer soi-même des objets! Que ce soit pour un pot à bijoux, une tasse à café ou un pot de plante, laissez-vous séduire par cette activité relaxante et créative.

via Walmart.ca

Ensemble de poterie à séchage rapide, 14$

10. Faire du ménage

Nettoyer ses pinceaux à maquillage, faire le tri de ses bijoux, laver la vaisselle qui traîne... Tout peut y passer.

11. Faire du crochet/tricot

Fabriquez-vous une écharpe pour l’hiver (ça fait aussi de très beaux cadeaux pour les fêtes)

via Amazon

Ensemble pour tricoter une couverture sur Amazon, 70$

12. Bricoler quelque chose

Les plus minutieux s’amuseront assurément avec une activité très créative comme fabriquer ses bijoux par exemple.

via Etsy

Ensemble pour faire des boucles d'oreilles en polymer sur Etsy, 70$

13. Écouter des balados

Il existe une TONNE de balados intéressants! Si vous voulez entendre parler de sujets humains en toute franchise, écoutez En privé SVP avec Lucie Rhéaume et Cindy Cournoyer.

Fans de «true crime»? Voici nos suggestions : 10 podcasts de «true crime» à écouter quand vous avez vu tous les documentaires

14. Jeux de société

Les jeux de société sont rassembleurs et divertissants. Créez des souvenirs avec cette belle idée accessible.

15. Faire des cartes de Noël

Laissez aller votre créativité, tout en faisant plaisir à quelqu'un!

via amazon

Ensemble d'aquarelle chez Amazon, 30$





16. Appeler un/une ami(e)

C'est simple, mais cela fait tellement de bien.

17. Faire un grand ménage de sa garde-robe

Adieu le chandail pas porté depuis trois ans! Faites un ménage capable de remplir Marie Kondo de bonheur, puis donnez ce que vous n'aimez plus!

18. Self care

Colorez vos ongles, prenez soin de votre visage, épilez vos sourcils... C’est le temps de s’investir et de prendre soin de nous.

• À lire aussi: 22 produits «cocooning» pour se réchauffer cet hiver

19. Essayer un nouveau maquillage

C’est l’heure de sortir la palette d’ombres à paupières colorées et d’expérimenter. Votre visage sera le canevas parfait, le temps d’une soirée.

20. Écouter un album du début à la fin

Prenez le temps de vous laisser transporter par les démarches créatives et les jolies mélodies de votre artiste favori.

21. Dessiner

Commencez par tracer votre autoportrait, dessinez ensuite votre maison d’enfance pour terminer par un souvenir de voyage. Vous n’aurez pas vu le temps passer.

22. Faire des mots croisés, des sudokus

Faites aller vos méninges avec ses jeux de lettres et de chiffres qui sont aussi captivants que relaxants.

23. Apprendre une nouvelle langue

Truc de pro: imprimez une chanson dans une langue étrangère et apprenez-la par cœur. C’est une belle manière pour apprendre à bien prononcer les mots d’une autre langue.

24. Développer des photos et en faire un album photo

N’oubliez pas de rédiger de courtes descriptions pour vos photos. Vous aurez des souvenirs pour la vie.

25. Prendre soin des plantes

Les plantes d’intérieur possèdent plusieurs bénéfices comme la diminution du stress. En prendre soin et veiller à leur bien-être s'avère être très valorisant.

26. Redécorez votre chambre

C'est le temps d'essayer une déco un peu plus «funky» ou encore les tendances que vous voyez partout ces temps-ci!

• À lire aussi: 16 objets déco cool inspirés par TikTok pour sa chambre ou son appart

27. Apprendre une nouvelle matière

C’est le moment de s’instruire et d’apprendre sur un sujet qui vous a toujours intéressé: l'astrologie, l’histoire de l’art, la psychologie, etc.

28. Aller faire de l’escalade

Les centres d’escalades sont ouverts au Québec. C'est l'occasion idéale pour découvrir le sport tout en respectant les mesures de la santé publique.

29. Faire de la pâtisserie

Parce que... miam! Si vous préférez garder cela très simple, essayez les mini pancakes, ou encore le sirop pour se faire un latté au pain d'épice maison!

30. Jouer aux cartes

Les cartes offrent une belle occasion de se rassembler et de s’offrir naïvement à des jeux amusants et divertissants.

