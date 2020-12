Les 5 tendances sneakers qu’on va surveiller en 2021

Chaque année, certains sneakers se démarquent parmi les tendances du moment. Puisque le temps des Fila à semelles épaisses est révolu, voici les chaussures qu’on va voir partout en 2021.

Une belle paire de chaussures de sport peut vraiment rendre un outfit encore plus beau. On sait donc qu’il est important d’en avoir au moins une paire qu’on adore.

Si les chaussures blanches volumineuses restent un classique, on remarque qu'on va oser un peu plus en 2021, avec des nouveux styles et coloris.

Voici donc les 5 tendances sneakers à surveiller:

1. La chaussure de sport classique

Pas de «flafla» avec cette tendance : on veut des chaussures de sport qui peuvent autant être portées durant l’entraînement, que dans la vie de tous les jours!

Sneaker Nergize Sport de New Balance, 90$

Chaussures de sport RBK Fusium Run de Reebok, 120$

Sneakers RPPL lacés de Aldo, 90$

2. Les sneakers colorés

Pratiquement tous les modèles qu’on adore en blanc se font aussi en version colorées et c’est ce qui sera plus populaire en 2021! Après tout, on mérite un peu de couleur dans nos vies.

Chaussures sport Air Max Excee de Nike, en rabais à 90$

Sneakers 90 PMR de Nike, 185.65$

Chaussures sport Heritage Electrove de FILA, 95$

3. Les chaussures en toile

Les Vans, Converse, Keds et autres chaussures en toile sont des classiques qui sont ici pour rester. Elles se portent autant avec des jeans, qu’avec une petite robe durant l’été.

Sneaker Authentic de Vans, 65$

Sneaker Chuck Taylor All Star Ox de Converse, 65$

4. Les «high-tops»

En 2021 on continue de porter des chaussures hautes, mais de façon un peu plus chic. En optant pour une version unie ou encore avec plateforme, elles ressemblent presque à des bottillons!

Chaussures sports montantes Chive de TOPSHOP, 60$

Sneaker Chuck Taylor All Star High Top de Converse, 70$

5. Les sneakers rétro

À mi-chemin entre le «dad shoes» et le look rétro se retrouvent ces chaussures un peu nostalgiques qui frôlent le quétaine, mais qu’on adore.

Sneaker Seatle City de Hoff, 200$

Sneaker Made in US 990v5 de new Balance, 230$

Bon magasinage!

