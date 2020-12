5 influenceurs partagent leur chanson du moment!

Rares sont les personnes qui ne sont pas totalement accros à la musique! Elle nous accompagne, nous fait vivre des émotions, nous réconforte... bref, elle est indispensable!

Grâce au catalogue impressionnant de QUB musique qui contient plus de 60 millions de chansons, on peut avoir accès à tous les styles qui nous interpellent. Même chose pour nos influenceurs favoris qui peuvent y trouver toutes les chansons de l’heure!

D’ailleurs, on a demandé à cinq d’entre eux de nous révéler leur coup de cœur musical du moment. Voici donc ce qu’ils écoutent en boucle ces temps-ci!

Alex L’Abbée

Alex L’Abbée craque pour la pièce Water de Ryland James. « J’adore l’énergie de l’artiste et les instruments qu’on entend » nous a-t-il dit. Si tu ne connais pas cet artiste, c’est un Canadien de 21 ans qui a tout pour lui. Un talent à découvrir!

Alanis Desilets

Bring Me An Angel interprétée par Jake Etheridge est la chanson dont ne peut plus se passer Alanis Desilets : « C’est Matt Lang, un ami musicien, qui m’a fait découvrir cette pièce. Elle me fait du bien! » On a d’ailleurs pu l’entendre dans la sixième saison de la série Nashville.

Cindy Cournoyer

Lorsqu’on lui a demandé la chanson qu’elle écoute sans arrêt en ce moment, Cindy Cournoyer n’a pas hésité à répondre pov de Ariana Grande. Si tu es comme nous, tu aimes sûrement déjà beaucoup cet opus qui fait partie des multiples succès d’Ariana!

P.O Beaudoin

Le mannequin, influenceur et meilleur ami de Marina Bastarache ne passe pas une journée d’automne sans faire jouer la chanson Monster de LUM!X et Gabry Ponte. Ce qui l’accroche particulièrement est la sonorité unique. P.O Beaudoin nous a même dit qu’il adore le vidéoclip qui est carrément «magnifique».

Jessika Dénommée

La chanson qui accompagne l’influenceuse et femme d’affaires Jessika Dénommée ces temps-ci est Water interprétée par KREAM et Zohara. Une pièce rythmée et énergique à l’instar de celle qu’on a connue à Occupation Double Grèce. « Mais ma chanson préférée à vie, c’est Wicked Game de Chris Isaak. » nous indique-t-elle. Un succès sorti en 1989... mais qui a bien vieilli!

