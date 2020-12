10 conseils pour ENFIN devenir une personne matinale

Avec le soleil qui commence à se coucher vers 15h30, les journées se font courtes. Le taux d’ensoleillement est limité et c’est notre moral qui le remarque en premier.

Pourtant, ce triste constat fait de l’ombre sur un autre qui est beaucoup plus heureux : Le soleil se lève plus tôt !

Eh oui : le soleil se lève autour de 7h et nous vous conseillons aujourd’hui de commencer à faire pareil!

Faire le choix de commencer ses journées plus tôt vous aidera à profiter un maximum des brèves neuf heures d'ensoleillement qui nous sont données ces temps-ci.

Voici donc 10 conseils pour devenir une personne matinale et commencer sa journée du bon pied.

1. Voyez le matin comme une page blanche

Pensez à vous libérer la veille de tous les stress que vous pouvez contrôler. Par exemple, rangez la cuisine du souper, préparez les lunchs, mettez de côté les vêtements que vous voulez porter le jour suivant, etc. Ainsi, vous vous permettez d’être entièrement disponible pour votre journée qui s'annonce.

2. Donnez-vous envie de vous réveiller

Les rituels sont très importants chez les personnes matinales. Une action toute simple comme celle de se préparer un café, lire l'actualité ou prendre sa douche peuvent être d’assez bonnes motivations pour vous tirer hors du lit.

3. Ne dormez pas avec votre téléphone

L’idéal serait de placer son téléphone assez loin du lit pour que vous ayez à sortir des couvertures pour y accéder le matin. Vous vous permettez ainsi d'activer votre corps dès les premières secondes du réveil.

4. Évitez le bouton snooze de votre alarme

Le bouton snooze est un réel cadeau empoisonné. Il vous permet de retrouver un sommeil léger pendant quelques minutes de plus alors qu’au fond, il ne vous aide pas à atteindre le stade d’éveil. Il s’agit vraiment d’une béquille qui vous empêche de devenir une personne matinale. Notre meilleur conseil serait de l'éviter à tout prix, mais on ne dit pas que ce sera facile.

5. Installez une alarme intelligente

Il existe des applications d’alarmes assez surprenantes qui offrent la possibilité de résoudre un problème mathématique ou un puzzle pour désactiver le son. Ce genre de stimuli incite le cerveau à se réveiller et trace la voie vers un réveil plus rapide et optimal. Nous avons un coup de cœur pour l’application Morning Alarm Clock - Alarmy.

À télécharger pour Android ou iOS ici

6. La lumière naturelle est votre meilleur allié

Si vous le pouvez, ouvrez vos rideaux avant de vous coucher pour laisser entrer la lumière naturelle du matin. La douce lueur matinale vous aidera à garder vos yeux ouverts et commencer à vous lever plus rapidement et naturellement.

7. Préparez une liste de lecture matinale

Les bienfaits avérés de la musique sont des alliés en matinée. Assurez-vous d’inclure dans cette playlist toutes vos chansons feel-good. Vous savez ces chansons aux airs guillerets qui vous donneront envie d'être créatifs et actifs. PS : On ne peut jamais se tromper avec du Jack Johnson ou du Norah Jones.

8. Bougez!

Prenez le temps de faire aller votre rythme cardiaque tôt le matin pour vous assurer de bien vous réveiller. Des recherches ont prouvé que s’entraîner tôt le matin réduit la tension artérielle, le stress et l’anxiété tout en vous aidant à mieux dormir le soir. C’est ce qu’on peut se permettre d’appeler un cercle vertueux! Vous trouverez une panoplie de courts entraînements matinaux qui promettent de vous inspirer sur YouTube.

9. N’oubliez pas de déjeuner

Cue cassette : «Le déjeuner est le repas le plus important de la journée!» et c’est vrai! Prendre le temps de manger un déjeuner rempli de bonnes vitamines et de protéines vous donnera l’énergie nécessaire pour commencer la journée du bon pied.

10. Rangez votre pyjama

Prendre le temps de se changer vient délimiter les moments productifs des moments dits «plus relax». Aussitôt levé du lit, optez pour des vêtements confortables, mais bien différents de votre pyjama. Vous serez réveillé plus rapidement, c'est promis.

