En privé SVP #5: relations amoureuses et amicales toxiques... Nos expériences personnelles

Les relations toxiques sont un sujet dont on discute de plus en plus publiquement et c’est une bonne chose.

Mais comment peut-on reconnaître qu’une relation, amicale ou amoureuse, est bel et bien toxique? On vous parle de nos expériences personnelles et de ce que nous avons fait pour nous libérer de relations malsaines.

Écoutez dès maintenant l’épisode #5 en version audio par ici!

Les prochains épisodes seront tout aussi intéressants: sexe, argent et théories du complot... Il n’y a rien de trop privé pour ce tout nouveau balado animé par Lucie Rhéaume et Cindy Cournoyer, présenté par Billie.ca et Girl Crush.

