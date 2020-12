The Umbrella Academy, saison 3: voici tout ce qu'on sait sur la suite

La série fantastique The Umbrella Academy sera de retour pour une 3e saison et l'on connaît déjà une foule de détails! Les voici.

Après l’immense succès de la première saison, il n’était pas surprenant d’apprendre que la série serait de retour pour un second volet. Puisque celui-ci s’est terminé en queue de poisson, les fans étaient impatients de savoir si The Umbrella Academy serait renouvelée une 2e fois.

L’émission s’inspire d’une série de bandes dessinées lancée en 2007 par le musicien Gerard Way. Elle suit une famille dysfonctionnelle de superhéros qui tentent d’empêcher l’apocalypse de se produire, tout en découvrant une foule de secrets sur leur passé et leurs pouvoirs.

Voici donc tout ce qu’on sait sur The Umbrella Academy, saison 3.

ATTENTION AUX SPOILERS SUR LES SAISONS 1 ET 2

Est-ce que la saison 3 de la série The Umbrella Academy est confirmée?

Oui! Quelques mois après la sortie de la seconde saison, les fans furent heureux d’apprendre qu’une 3e saison de la série The Umbrella Academy aurait bel et bien lieu lorsque le compte Instagram a partagé l'annonce.

Une simple image du chiffre 3 avec un parapluie voulait tout dire!

Est-ce que le tournage a commencé?

Pas encore! On a appris dans cette même publication que la production allait débuter en février 2021.

Quelle sera l’histoire de la saison 3?

Lors du dernier épisode, on apprend que les superhéros sont de retour en 2019, la journée après celle où l’apocalypse devait avoir lieu. Mais tout a changé! L’académie s’appelle maintenant The Sparrow Academy, leur père adoptif M. Hargreeves est en vie et, surtout, de nouveaux héros habitent le manoir.

On sait que le premier épisode de la saison 3 va s’intituler Meet the Family (Rencontrez la famille).

On s’attend alors à connaître l’identité des héros. Est-ce que ce sont de nouveaux personnages, ou encore des versions différentes de ceux qu’on connaît?

Quels acteurs seront de retour dans la saison 3 de la série The Umbrella Academy?

Les six superhéros seront de retour, dont Elliott Page dans le rôle de Vanya, Tom Hopper dans le rôle de Luther, David Castaneda dans celui de Diego, Emmy Raver-Lampman en tant que Allison, Robert Sheehan dans le rôle de Klaus, et Aidan Gallagher dans celui de Five.

On croyait avoir dit au revoir à Justin H. Min qui joue Ben, mais son personnage semble bien vivant en 2019! Tout comme Colm Feore qui interprète Sir Hargreeves, qui lui aussi est de retour.

On sait aussi que les créateurs de la série veulent explorer davantage l’histoire de Lila, on s’attend donc à ce que l’actrice Ritu Arya fasse partie de la saison 3.

Est-ce qu’il y aura de nouveaux personnages?

Si la série prend le même angle que les bandes dessinées et que The Umbrella Academy affronte The Sparrow Academy, on risque de rencontrer de nouveaux héros! Pour le moment, rien n’a été confirmé.

Courtoisie

Tome 3 de The Umbrella Academy, Hotel Oblivion: 26$ chez Indigo

Quand est-ce que la saison 3 de The Umbrella Academy sortira?

On ne sait pas encore, mais considérant que le tournage va commencer en février 2021, il faudra s’armer de patience!

On s’attend à une diffusion au plus tôt à l’été 2021.

Est-ce qu’il y a une bande-annonce pour la saison 3 de The Umbrella Academy?

Pas encore, mais cet article sera mis à jour au fur et à mesure que les détails seront dévoilés!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s