Dixie D'Amelio a sorti une chanson pour rabaisser son ex, Griffin Johnson

La star de TikTok Dixie D'Amelio a décidé de parler de son ancienne relation dans sa nouvelle chanson, et elle n’a pas mâché ses mots!

Dixie n’est pas qu’une créatrice de contenu sur TikTok, elle est aussi actrice et, plus récemment, chanteuse.

Après avoir sorti son premier single, Be Happy, en juillet, Dixie vient tout juste de lancer un nouveau titre qui va rester pris dans votre tête: One Whole Day.

Un peu comme Be Happy, cette seconde chanson a elle aussi été critiquée par les fans pour ses paroles un peu simplistes, mais on doit avouer que la mélodie est entraînante!

Dans One Whole Day, Dixie raconte l’histoire d’une séparation, ce qui fait croire aux fans qu’elle parle de son ex-petit copain, Griffin Johnson.

Dixie et Griffin se sont séparés en août 2020 à la suite de rumeurs d'infidélité. Dixie avait annoncé la nouvelle dans une vidéo YouTube simplement intitulée «Ma dernière date avec Griffin».

Griffin avait ensuite sorti une diss track intitulée Convenient, dans laquelle il semblait parler en mal de Dixie, nier l’avoir trompée, et laisser entendre que Dixie aurait déjà un nouveau copain.

Dixie avait ensuite annoncé être en couple avec Noah Beck en octobre 2020.

Dans One Whole Day, en collaboration avec nul autre que Wiz Khalifa, Dixie dit: «Tu penses encore à ton ex, encore au passé, la vérité c’est que tu m’as brisé le cœur... pour une journée.»

Faisant probablement référence à Griffin, Dixie continue alors en disant qu’elle n’a été triste qu’une seule journée et qu’après le tout, elle s’est sentie «soulagée de ne plus se sentir la deuxième».

Griffin semble lui aussi croire que One Whole Day s’adresse à lui puisqu’il a tweeté ceci: «N’est-ce pas pratique» («Convenient», dans le tweet original, faisant référence à sa diss track), en identifiant Wiz Khalifa dans la chanson. Il a suivi le tout en disant: «Vous dire à quel point j’ai ri.»

when i tell you i laughed lmfaoooo — Griffin Johnson (@lmgriffjohnson) December 4, 2020

À suivre!

