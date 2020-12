Voici comment trouver son «best nine» sur Instagram

À chaque fin d’année, les gens partagent leurs 9 photos les plus populaires des derniers mois sur Instagram. Mais comment faire?

2020 ne fut pas une année facile, ce n’est un secret pour personne.

On pourrait avoir envie de faire une croix dessus sans jamais se retourner après avoir crié «Bonne année!» le 1er janvier 2021 à minuit. Par contre, faire un petit retour en arrière pour réaliser que, finalement, on a vécu quelques bons moments en 2020 ne peut pas nous faire de tort.

Oui, notre fil Instagram n’a pas été ponctué de photos de voyage ou de soupers entre amis autant que d’habitude, mais on risque d’y retrouver des moments de repos, de douceur, de retour aux sources.

Si vous désirez découvrir quelles sont vos 9 photos les plus populaires sur Instagram en 2020, voici comment faire:

Si vous êtes sur un ordinateur, rendez-vous sur le site de Top Nine. Là, vous n’avez qu’à entrer votre adresse courriel et vous allez recevoir sous peu un message contenant votre montage.

Sur votre cellulaire, vous n’avez qu’à télécharger l’application et à faire sensiblement la même chose!

Une fois votre best nine, ou top nine, en main, partagez-le sur vos réseaux sociaux pour immortaliser l’étrange année que fut 2020 à tout jamais.

Ne manquez pas nos dernières vidéos:

s

s