4 bières et spiritueux sans alcool pas plates à boire durant le temps des Fêtes

Si vous ne buvez pas d’alcool, le temps des Fêtes peut être un peu plate côté boisson puisque souvent, on n’a que de l’eau ou des boissons gazeuses à vous offrir.

Ceux qui en ont marre des Shirley Temple peuvent toutefois se tourner vers les produits sans alcool! Avec la montée en popularité des défis sans alcool et de plus en plus de stars qui parlent ouvertement de leur sobriété, plusieurs ont envie d'essayer ceux-ci.

La bonne nouvelle, c'est que de plus en plus d'options québécoises et, surtout, délicieuses, s'offrent à nous. En voici 4:

Bière sans alcool de BSA – à partir de 4$

Vous aimez le goût de la bière, mais pas nécessairement le hangover qui vient avec? Vous allez adorer celles-ci qui goûtent exactement comme la version alcoolisée!

La bière IPA possède un goût houblonné, avec une amertume douce et agréable. Ensuite, la Sour Tropicale va vous donner l'impression d'être en été même l'hiver avec ses arômes rafraîchissants et parfaitement exotiques.

Pour les points de vente BSA

Seedlip – 45$

La marque fabrique des spiritueux sans alcool depuis 2015 et a désormais 3 bouteilles aux saveurs uniques selon vos envies: Garden 108, Grove 42 et Spice 94, tous conçus avec des ingrédients végétaux naturels, en plus d’être sans sucre, sans calories et sans allergènes.

Pour les points de vente Seedlip

HP Juniper – 25$

Cette version sans alcool du gin est le parfait allié de vos gins toniques ou gins martinis sans alcool! Il s’agit du premier spiritueux sans alcool 100% québécois et a été élaboré à la Brasserie distillerie Champ Libre à Mercier et embouteillé à Cowansville.

Pour les points de vente HP Juniper

Lumette Bright Light – 32,45$

Le Lumette est également une option sans alcool au gin qui combine les arômes classiques du gin, tels que la baie de Guenièvre, la graine de coriandre et les agrumes. Un incontournable pour vos «mocktails» des Fêtes!

Pour les points de vente Lumette

