Voici comment se faire un latté au pain d’épice à la maison

Si l’automne, on aime bien boire un latté à la citrouille, l’hiver, ce sont d’autres saveurs qu’on veut déguster dans nos breuvages chauds!

Toutes les chaînes de café laissent derrière elles la citrouille pour faire place aux mokas à la menthe poivrée, à la saveur de lait de poule et, notre coup de cœur, au pain d’épice.

Par contre, ces cafés utilisent très souvent des sirops sucrés et remplis d’agents de conservation pour donner la saveur aux cafés aromatisés. Une chance, on peut s’en faire une version maison plus santé, mais tout aussi goûteuse.

Pour recréer le tout à la maison, il suffit de se faire un sirop inspiré par les biscuits au pain d’épice! Les ingrédients clés pour recréer cette saveur sont le gingembre et la mélasse.

Voici les ingrédients pour le sirop au pain d’épice:

3⁄4 de tasse d’eau

1⁄4 de tasse de cassonade

1⁄2 tasse de sucre blanc

3 cuillères à table de mélasse

1 cuillère à thé de gingembre en poudre (ou frais, rapé)

1⁄2 cuillère à thé de cannelle

1 cuillère à thé de vanille

Voici les étapes à suivre:

Dans une casserole de taille moyenne, combiner tous les ingrédients.

Faire chauffer à feu moyen en brassant, jusqu’à ce que les ingrédients soient combinés.

Quand cela se met à bouillir, réduire le feu au plus bas et laisser mijoter 5 minutes en brassant occasionnellement.

Le mettre dans un contenant à l’épreuve de la chaleur (un pot Masson par exemple) que vous pouvez fermer hermétiquement, et brasser le bien avant de l’utiliser!

On ajoute donc quelques cuillères de notre sirop à notre latté, puis on peut saupoudrer le tout d’un peu de cannelle et/ou de muscade.

On peut le déguster chaud ou froid!

