Claudia Bouvette et Tom-Éliot dans un clip pour dénoncer les inconduites sexuelles

Mammouth a lancé ce jeudi un vidéoclip rempli d’artistes qu’on adore pour faire passer un message puissant.

Capture d'écran

Inspirée par la vague de dénonciations que le Québec a vécu cet été, la chanson Nos Voix est un message de solidarité envers les victimes d’inconduites sexuelles.

En plus de Claudia Bouvette et Tom-Éliot de La Voix, on compte aussi Sarahmée, Ariane Moffatt, Miro et RaccCity.

Capture d'écran

C’est Sarahmée qui a écrit la puissante chanson, en collaboration avec l’artiste Hannah Hesse.

Dans les paroles, on peut entendre des phrases comme «Démanteler les silences /On n’a plus le temps de se taire / La force du nombre est un cri / À faire trembler la terre / Ensemble on est plus forts.»

Découvrez le magnifique vidéoclip réalisé par Tom Lapointe juste ici :

La chanson arrive quelques jours avant la diffusion du gala de fin d’année Mammouth qui sera diffusé le 11 décembre.

On adore!