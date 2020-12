Les 12 plus beaux agenda 2021 pour partir l’année du bon pied

On le sait bien, parfois tout ce qui manque pour nous donner un boost d’inspiration, c’est un bel agenda pour s’organiser!

2021 arrive à grands pas, et plusieurs d’entre-nous ressentent l’envie de changer nos habitudes pour laisser 2020 derrière nous.

Que ce soit vos études, le travail, des méditations, n’importe quoi, c’est toujours motivant d’avoir un agenda planificateur où tout noter.

De plus, les agendas d’aujourd’hui sont tellement amusants! Plusieurs contiennent des sections pour dessiner, écrire nos rêves et laisser aller notre créativité. Ce n’est pas juste pour la productivité!

En voici donc 12 très beaux pour partir 2021 du bon pied:

1. Planificateur mensuel 17 mois, en rabais à 17$ chez Indigo

Courtoisie

ACHETER ICI

2. Planificateur par semaine, 27$ sur Etsy

Courtoisie

ACHETER ICI

3. Agenda 17 mois «Make it happen», en rabais à 18$ chez Indigo

Courtoisie

ACHETER ICI

4. Agenda 2021 sous le thème de l’astrologie, 19$ chez Indigo

Courtoisie

ACHETER ICI

5. Planificateur 2021 personnalisé, à partir de 23$ sur Etsy

Courtoisie

ACHETER ICI

Non seulement vous pouvez avoir votre nom d’inscrit sur votre agenda, mais vous pouvez aussi choisir le mois où il commence et si vous voulez certaines options (comme des séparateurs) ou non!

6. Agenda 12 mois à motif d’eucalyptus, 24$ chez Indigo

Courtoisie

ACHETER ICI

7. Agenda aurore boréale de Baltic Club, 39$ en ligne

Courtoisie

ACHETER ICI

Il est actuellement en rupture de stock, mais laissez votre courriel sur le site pour être avisé lorsqu’il sera de retour. Il est si magnifique, il vaut l’attente!

8. Mini-agenda de bureau avec des cartes de grandes villes, 18$ chez Indigo

Courtoisie

ACHETER ICI

9. Agenda 12 mois à motif de plantes, 22$ chez Indigo

Courtoisie

ACHETER ICI

10. Planificateur 18 mois rose pâle, 19$ chez Bureau en gros

Courtoisie

ACHETER ICI

11. Calendrier mural 2021, 30$ chez Indigo

Courtoisie

ACHETER ICI

12. Calendrier 17 mois bleu avec fleurs blanches, en rabais à 18$ chez Indigo

Courtoisie

ACHETER ICI

Bon magasinage!

Ne manquez pas nos dernières vidéos :

s

s