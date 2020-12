Qu’est-ce qu’un «Twin Flame» et comment savoir si on a trouvé le notre?

Vous connaissez peut-être le concept de «Twin Flame», ou encore de jumeaux cosmiques en français, mais qu’est-ce que cela veut dire exactement?

Ce terme, qui est aussi parfois dit comme jumeau ou jumelle flamme, est souvent confondu avec une âme sœur. Les deux sont similaires, mais pas tout à fait identiques!

La théorie des Twin Flames est que ceux-ci sont 2 personnes qui ont la même âme, séparée dans deux corps. On pourrait avoir plusieurs âmes soeurs, mais une seule Twin Flame.

Ce ne sont pas nécessairement des relations amoureuses! Cela peut aussi être une amitié ou une relation de mentor/étudiant par exemple. Lorsque cela arrive, les deux personnes le sentent de façon aussi intense.

Alors, comment savoir si on a rencontré notre Twin Flame?

Vous avez beaucoup appris de cette relation.

Votre Twin Flame risque de vous déstabiliser quand il ou elle fera son entrée dans votre vie. Cette relation vise à nous faire grandir, et à nous faire apprendre une leçon de vie qui sera importante.

Cette relation peut-être assez instable ou émotive.

Comme toute chose qui incite au changement, votre relation avec votre jumeau cosmique pourrait être tumultueuse au début, voire ne pas durer toute la vie.

Cela pourrait être on and off, avec de longues périodes où vous ne vous parlez pas! Mais lorsque vous vous retrouvez, c’est comme si vous ne vous étiez jamais quittés.

Vous vous sentez comme si vous vous connaissiez depuis toujours.

Lorsque vous rencontrez votre Twin Flame, vous risquez de ressentir l’impression de vous connaître depuis toujours, c’est normal!

Vous pourriez vous sentir immédiatement à l'aise en leur présence, ou encore réaliser que vous avez des points communs spécifiques, comme une expérience marquante similaire.

Vous faites miroiter à l’autre ce qui vous déplaît chez vous.

Puisque vous êtes si similaires, vous risquez d'avoir les mêmes défauts. Donc, lorsque votre jumeau cosmique agit d’une certaine façon qui vous énerve particulièrement, cela peut être parce que c’est quelque chose que vous n’aimez pas de vous-même!

Encore une fois, c’est une façon de grandir et d’apprendre l’un de l’autre.

Ce n'est pas tout le monde qui va trouver son Twin Flame durant sa vie, mais si cela vous arrive, vous le saurez tout de suite!

