En privé SVP #4 : La pression de la minceur, la dépendance et les troubles alimentaires avec... Joanie Gonthier

Cette semaine avec Joanie Gonthier, auteure du livre J’ai menti, on aborde une foule de sujets vrais, passionnants et touchants. L’animatrice nous parle à cœur ouvert de ses troubles alimentaires et problèmes de dépendance passés, mais aussi de sa vie de Miss Météo, son amour du français et sa passion pour l’alimentation.

Des discussions enrichissantes et sans filtre sur notre relation avec la nourriture, la pression de vivre sous le regard du public et comment la prise de parole peut devenir salvatrice.

Écoutez dès maintenant l’épisode #4 en version audio par ici!

Mise en garde : cet épisode comprend des témoignages traitant des troubles alimentaires. Si vous ou l’un de vos proches avez besoin de soutien, contactez ANEB au 1 800 630-0907. Prenez soin de vous ♡

Les prochains épisodes seront tout aussi intéressants : Sexe, argent et théories du complot... Il n'a rien de trop privé pour ce tout nouveau podcast animé par Lucie Rhéaume et Cindy Cournoyer

