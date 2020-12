La pleine lune en Gémeaux de ce soir termine 2020 en beauté

Durant la soirée du 30 novembre, on pourra observer dans le ciel une pleine lune qui a une signification bien spéciale.

Chaque pleine lune indique la fin d’un cycle qui a débuté six mois plus tôt, alors que la nouvelle lune se retrouvait dans le même signe astrologique.

Le 30 novembre, la lune est en Gémeaux et la dernière fois que ceci est arrivé, c’était la nouvelle lune du 22 mai 2020. On peut donc penser à ce qui s’est produit dans nos vies durant ces six mois pour voir quels apprentissages on a faits, ou quels changements sont nécessaires.

On appelle la pleine lune de novembre celle du castor, puisqu’elle correspond avec la période où cet animal s’apprête à se cacher dans son terrier pour l’hiver. Voici sa signification:

La pleine lune du 30 novembre marque aussi le début d’une nouvelle «saison» d’éclipses.

Ce matin, les lève-tôt ont pu observer une éclipse lunaire dans le ciel. Une pleine lune amène toujours son lot de changements, mais lorsqu’elle est doublée d'une éclipse, on peut s’attendre à plus de nouveautés qu’à l'habitude.

Ensemble, l'éclipse et la pleine lune vont mettre la lumière sur ce qu’on a vécu durant les 6 derniers mois, et on va voir quel fut le message à retenir.

Ensuite, le 14 décembre, on aura droit à une autre éclipse, solaire cette fois. On risque de ressentir l’énergie provenant de ce phénomène astral, et ce qui se produit durant va teinter le reste de notre année 2020.

La pleine lune en Gémeaux met l'accent sur la communication.

Le signe du Gémeaux représente la curiosité et les relations interpersonnelles. Il sera donc important durant cette pleine lune dans ce signe d’exprimer nos sentiments.

Puisque les pleines lunes favorisent déjà la communication, c’est le moment idéal d’enfin révéler comment on se sent: on risque de particulièrement bien s’exprimer.

Il faut tout de même réfléchir avant de parler. Nous sommes durant la saison du Sagittaire, et ce signe a tendance à être trop honnête et blesser les gens. Faites attention à cela!

La pleine lune du 30 novembre est un moment positif et optimiste.

Le Sagittaire représente aussi la chance et l’optimisme, c’est donc une période où tout peut arriver.

C’est le moment de penser à notre vie avant la pandémie, ou même seulement en mai, six mois plus tôt. On se demande alors ce qu’on a appris durant ces six mois.

Avec l'énergie de la lune, ainsi que celle du Sagittaire, cela nous permettra de voir les «beaux» côtés de cette période difficile en réalisant l’évolution et le chemin qu’on a faits.

