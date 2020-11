Voici les 5 sacs les plus tendance cet hiver

Comme nos déplacements sont plus restreints, on n’hésite pas de donner le tout pour le tout lorsqu’on s’habille pour nos sorties et cela inclut un sac à main digne de ce nom!

Souvent négligé, le sac peut facilement donner la touche de «oumf» qui fait passer notre habillement au niveau supérieur.

On vous propose donc de jeter un oeil à 5 tendances phares en matière de sac cet hiver (qui sont là pour le rester)

Le sac baguette

Qui ne se souvient pas de ce sac à main mythique, popularisé par la série Sex and the City? Ce petit sac à bandoulière se camoufle sous l’aisselle et permet d’apporter avec soi le strict nécessaire : téléphone, clé, rouge à lèvres... masque et désinfectant pour les mains!

Sac à bandoulière, 49$ chez Simons

ACHETER LE SAC BAGUETTE ICI

Le sac à imprimé serpent/croco

Si sur les chaussures l'engouement de cet imprimé tend à s'essouffler, il est plus tendance que jamais sur les sacs! On choisit un modèle dans les tons neutres, de noir, gris, beige ou Bron, si l’on souhaite qu’il traverse l’épreuve du temps.

Sac effet croco de Lambert, 129$

courtoisie

ACHETER LE SAC ICI

Le petit sac en matière ferme

Le titre de cette tendance peut sembler étrange, mais elle décrit ce qu’il en retourne : les sacs faits de matières plastiques, métalliques et même en bois sont de plus en plus populaires et de véritables pièces de conversation!

Porte-cartes en métal de Zara, 80$

via Zara

ACHETER LE PORTE-CARTES ICI

Le sac géométrique

Les sacs en hiver 2020-2021 adoptent des formes plus inusitées que jamais : rondes, carrées, triangulaires, demi-lune, octogonales et même abstraites! L’important est de défier les conventions!

Sac en demi-lune de TOPSHOP chez La Baie, 48$

via La Baie

ACHETER LE SAC DEMI-LUNE ICI

5. Le sac tressé / en paille

Avec son esprit et bohème qui rappelle la plage et le voyage, ce sac nous donne envie de plier bagage vers la destination Sud la plus ensoleillée! De quoi rappeler les joies des vacances à tous ceux qui sont nostalgiques de cette époque (pas si) lointaine!

Sac seau en paille chez H&M, 35$

via H&M

ACHETER LE SAC SEAU EN PAILLE ICI

