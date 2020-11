16 idées de cadeaux personnalisé à offrir à Noël

Quoi de mieux pour dire à une personne qu’elle compte pour nous qu’un cadeau personnalisé!

Sans nécessairement le faire soi-même, ce qui peut donner des résultats moyens, les cadeaux personnalisés prouvent qu’on a vraiment pensé à la personne à qui on le donne.

Que ce soit simplement la première lettre de son prénom ou encore une blague que seule l’autre personne peut comprendre, c’est la touche qui rend le tout spécial!

Voici donc 16 idées de cadeaux de Noël personnalisables idéals pour votre BFF :

1. Une barrette pour les cheveux personnalisées, à partir de 1$ sur Etsy

Vous pouvez choisir le nombre de lettres, jusqu'à 9, pour que la barrette dise ce que vous voulez!

2. Un portrait de son animal de compagnie, 12.50$ sur Etsy

Si la personne à qui vous voulez offrir un cadeau aime beaucoup son animal de compagnie, vous ne pouvez vous tromper avec ces adorables illustrations à encadrer.

3. Des chaussures Vans personnalisables, à partir de 95$ sur le site web

Vous pouvez jouer avec les couleurs, modèles et motifs avec cette option sur le site de Vans. Vous pouvez même faire broder un mot ou une phrase!

Cet adorable collier saura plaire à n'importe qui qui aime porter des bijoux.

5. Tasse à café avec écriture personnalisée, à partir de 26$ sur Etsy

Vous pouvez écrire à la main un message, ou même faire un petit dessin, qui sera ensuite imprimé sur une jolie tasse réutilisable.

6. Cahier lettre de l'alphabet, 15$ chez Indigo

La personne qui aime écrire ou prendre des notes va apprécier ce cahier personnalisé.

7. Une boule de Noël de chat personnalisée, à partir de 10.50$ sur Etsy

Si votre ami.e adore son chat, il ou elle va capoter sur cette boule à mettre dans le sapin avec le nom de son animal de compagnie!

8. Une bouteille d'eau avec son nom, 36$ sur Amazon

Boire de l'eau c'est important, pourquoi ne pas le faire dans une belle bouteille de style Swell avec notre nom! Une tonne de couleurs différentes sont disponibles.

9. Nom coupé au laser, à partir de 34$ sur Etsy

Ceux qui aiment décorer leur chambre de façon personnalisée vont adorer cet élément déco unique.

10. Collier avec initiale, en rabais à 24$ sur Etsy

Ceux qui préfère les bijoux un peu plus discrets vont aimer ce modèle. En plus de l'initiale, on peut y ajouter un élément comme un papillon, flocon de neige, étoile, etc.

11. Tasse avec son nom, 17$ sur Etsy

Boire son café sera d'autant plus amusant dans sa jolie tasse personnalisée.

12. Une carte de sa ville, à partir de 35$ sur Etsy

Que ce soit votre ville où vous habitez, celle de votre enfance, ou encore l'une que vous avez visité ensemble, ce cadre est parfait pour souligner un endroit important pour vous.

13. Étuit de téléphone personnalisé, 38$ sur KaseMe design

Choisissez le modèle de téléphone et téléchargez la photo de votre choix et voilà, le tour est joué!

14. Tasse de café Starbucks, 23$ sur Etsy

N'importe quel adepte de café, froid surtout, va adorer avoir sa propre tasse avec une paille sur laquelle on peut mettre son nom, ainsi que le motif ou couleur de notre choix.

15. Boîte à bijoux, 27$ sur Etsy

Cette boîte jolie comme tout avec le nom de votre être cher sur le dessus permet de range ses bijoux les plus précieux.

Post-its, cartes, enveloppes, les options sont infinies au niveau de la papeterie personnalisée.

