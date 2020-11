Les 8 plus belles tendances coloration à adopter cet hiver

Malgré toute sa grisaille, le mois de novembre se trouve à être le mois parfait pour s’offrir une nouvelle tête.

Il s’agit d’une manière simple et efficace de s’offrir un nouveau départ et faire le plein de confiance. Faites-vous un cadeau cette saison en vous offrant une toute nouvelle coloration.

Voici 8 jolies colorations que nous verrons partout cet hiver:

1. La repousse assumée

Faites comme plusieurs célébrités et payez-vous la paix d'esprit avec cette coloration qui ne demande que très peu d'entretien.

2. Strawberry blonde

Cette couleur absolument unique qui mélange le blond et le roux donne de l'éclait au teint. Elle possède une chaleur et amène beaucoup de dimension aux cheveux.

3. Balayage léger

En manque de lumière ? Donnez de l'éclat à votre teinte avec un léger balayage. Le changement ne sera pas drastique, mais donnera l'impression que vous revenez de la plage en plein mois de novembre!

4. Brun chocolat chaud

Cette couleur est réconfortante et vraiment populaire à l'hiver. C'est la saison idéale pour essayer cette teinte, ou encore y retourner si c'est votre couleur naturelle!

5. Le blond blé

Vous cherchez un blond naturel avec beaucoup de définition? N'allez pas plus loin. Le blond blé est super tendance ces temps-ci. On l'aime puisqu'il offre un blond très sobre pour les températures plus froides.

6. Le roux pain d'épices

Cette couleur crie «temps des fêtes». C'est un magnifique roux mêlé à du brun pour dévoiler une tête éblouissante et unique. Si vous avez les yeux bleus ou verts, vous devez l'essayer à tout prix!

7. Le brun miel

Rehaussez vos cheveux bruns avec des jolies teintes mielleuses. C'est la parfaite manière d'ajouter un brin de chaleur à vos cheveux sans y aller vers le blond ou le roux.

8. Tout noir

Il arrive de ne pas avoir envie de se casser la tête avec nos cheveux et de vouloir la même couleur de la racine à la pointe du cheveu. Si c'est votre cas, favorisez le noir cette saison puisqu'il s'agit d'une couleur magnifique et intense qui atteindra des sommets cet hiver.

