Alanis Désilets a complètement changé sa couleur de cheveux et on adore le résultat

Alanis Désilets est la dernière vedette québécoise à adopter LA couleur de l’année : le roux!

Cette coloration est sans aucun doute la plus prisée auprès des vedettes québécoises et internationales qui ont été des dizaines à passer au roux au courant de l’année. En effet, Alicia Moffet, Sarah-Jeanne Labrosse et Gloria-Bella ont toutes ajouté des tons cuivrés à leur crinière blonde pour la saison plus froide.

• À lire aussi: Voici quelle sera LA couleur cheveux tendance pour 2021

C’est toutefois un changement plus drastique pour l’ancienne participante d’Occupation double, puisqu’elle a habituellement une chevelure de jais.

Toutefois, la coloration profonde et riche choisie pour Alanis sied parfaitement à son teint. Pour sa transfo, Alanis s’est rendue au salon Hair Shop et c’est Marie-France Goyette qui s’est affairée à colorer sa chevelure.

Magnifique!

