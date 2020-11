[VIDÉO] Découvrez la légende des Skinwalker et pourquoi elle est virale sur TikTok

Dans ce second épisode de notre nouvelle série vidéo, Ceci n'est pas un tutoriel beauté, on vous raconte la terrifiante légende des «Skinwalker».

via legendsofamerica.com

Dans ce concept inspiré des vidéos Murder, Mystery & Makeup de Bailey Sarian, notre animatrice Simone vous raconte un cas «creepy», que ce soit une histoire de meurtre, une histoire de fantômes ou une légende urbaine. En racontant l'histoire, Simone recrée un maquillage inspiré par le cas.

Cette semaine, on vous raconte une légende tirée de la culture navajo, cette des Skinwalker. La légende de ces êtres maléfiques qui peuvent se transformer en animal et imiter la voix des humains est virale sur TikTok depuis un moment déjà, et on vous explique pourquoi.

Découvrez tout sur les Skinwalker dans la vidéo ci-dessus!

Ne manquez pas le dernier épisode, Le cas Viens-Lubin-Métivier: