[VIDÉO] Voici tout ce que vous devez savoir sur le signe astrologique du Sagittaire

Les gens nés sous le signe du Sagittaire sont connus comme étant de grands aventuriers et d'avides voyageurs, mais ce n'est qu'une toute petite partie de leur personnalité!

Ces gens nés entre le 23 novembre et le 21 décembre, dont Elisabeth Rioux et Billie Eilish font partie, sont aussi des rebelles et des êtres très optimistes. En plus de traits de personnalité, chaque signe est gouverné par une planète et est associé à une couleur, ainsi qu'à une partie du corps.

Découvrez TOUT sur le signe du Sagittaire, ainsi que plusieurs stars de ce signe, dans la vidéo ci-dessus!

