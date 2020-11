Rafaëlle Roy a accouché et partage d'adorables photos du bébé

Rafaëlle Roy et Joffrey Charles ont accueilli la petite Maya et l’heureux couple a partagé d'adorables photos pour célébrer ce moment.

Après avoir dévoilé, en juillet, attendre un enfant, le couple était impatient de pouvoir enfin rencontrer la petite Maya.

C’est finalement le 21 novembre 2020 que Rafaëlle a donné naissance, comme la nouvelle maman l’explique dans une publication Instagram très touchante.

Rafaëlle a donc accouché en soirée, puisque Maya est née à 21h11. Elle n’a poussé que 21 minutes!

Le bébé pèse 7,1 livres et est en parfaite santé.

La jeune femme a expliqué, dans un très beau texte, que Maya était la plus belle surprise et qu’elle l’aime plus qu’elle ne sait comme l’exprimer.

L’heureux papa a lui aussi partagé une adorable photo en compagnie de sa fille, disant simplement: «Tu es l’amour de ma vie».

Toutes nos félicitations à la belle petite famille!

