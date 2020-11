Oubliez le «cottagecore», on adopte le «cabincore» cette saison

Cet été, on adorait porter des robes fleuries et des manches bouffantes, mais il faut dire au revoir au «cottagecore» pour cet hiver. Alors, avec quoi on le remplace?

De «cottage», qui se traduit par chalet en français, le cottagecore est l’esthétique et l’ambiance de la vie rurale, simple et pittoresque. Mais puisqu’il consiste à porter des vêtements et des tissus légers, ce look ne peut pas être porté lorsqu’il fait froid dehors!

Ne vous inquiétez pas, un tout nouveau style fait surface pour l’automne et l’hiver, tout aussi inspiré par le confort et le côté douillet des chalets, le «cabincore»!

«Cabin» est un autre mot qu’on pourrait traduire par chalet, ou encore cabane. C’est un type de chalet qu’on associe plutôt à la forêt!

Le style qui vient avec est donc chaud et ample, et mise sur la superposition. Et, oui, cela comprend pas mal de flanelle et de carreaux!

Voici donc quelques morceaux idéaux pour adopter le look cabincore:

Manteau à capuchon et à carreaux de Deisgn Lab, 89$ chez La Baie

Courtoisie

Crewneck unisexe de Old Navy, en rabais à 40$ en ligne

Courtoisie

Botte de combat en faut cuir de Ardène, en rabais à 35$ en ligne

Courtoisie

Écharpe réversible de Urban Planet, 25$ en ligne

Courtoisie

La surchemise polaire de Twik, 59$ chez Simons

Courtoisie

Robe d'intérieur en flanelle de UNIQLO, 40$ en ligne

Courtoisie

Coton ouaté long de Twik, 49$ chez Simons

Courtoisie

Veste à col montant en sherpa de Twik, 59$ chez Simons

Courtoisie

Surchemise en flanelle de Rothco, 79$ chez Simons

Courtoisie

Veste en velours côtelé de Twik, en rabais à 60$ chez Simons

Courtoisie

