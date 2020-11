Éloïse annonce qu’elle n’est plus en couple avec Charles

Mauvaise nouvelle pour les fans du couple formé par Éloïse et Charles. Après être sortis de l'aventure Occupation Double Chez Nous, les tourtereaux ne forment plus un couple.



En effet, c'est la propriétaire d’un institut de beauté elle-même qui a causé la surprise générale en annonçant la nouvelle sur son compte Instagram, via une série de stories. Sans trop s'étendre sur le sujet, on comprend que le retour à la réalité aura eu raison de leur relation, mais que la paire reste en bons termes.

«J'ai une annonce à vous faire: Charles et moi, nous ne sommes plus ensemble. Je sais que vous allez avoir plusieurs questionnements sur les raisons de notre séparation... sachez seulement que le retour à la vraie vie, pour nous, n'a pas été facile. J'aurais préféré vivre ce moment de tristesse dans mon intimité, mais étant exposée publiquement, je me dois de vous en faire part afin de pouvoir me sortir de cette situation malheureuse rapidement et de tourner la page. Je ne souhaite pas rabaisser Charles d'aucune façon, c'est une bonne personne et je ne lui souhaite que du bonheur. Merci à tout le monde qui a été là pour moi. Je vous aime», a écrit la candidate de 28 ans.



On remarque également que la jeune femme a effacé toutes traces de l'entrepreneur web et conférencier sur sa page Instagram.



On souhaite beaucoup de bonheur à Éloïse et à Charles. Une rupture, ce n'est facile pour personne, vedette de la téléréalité ou pas!

