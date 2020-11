Lexique des communautés issues de la diversité sexuelle et de genre

Quelle est la différence entre la pansexualité et la bisexualité? Comment s’adresser à une personne non binaire? On répond à ça, et encore plus, avec ce petit lexique pratique.

Les différentes identités sexuelles et de genre, autrefois méconnues et marginalisées, sont de plus en plus représentées dans les médias traditionnels comme la télévision.

Pour certaines personnes, qui ne font pas partie de la communauté LGBT, certains termes peuvent être moins clairs que d’autres, ou il peut y avoir confusion.

Premièrement, le nom de la communauté LGBT au complet est LGBTQIA+, les lettres voulant respectivement dire Lesbienne, Gay, Bi, Trans, Queer (ou parfois Questionning/en Questionnement), Intersexuel, Asexué (ou parfois Allié), et le + indique qu’il y a plus de termes. Les voici.

Les différentes identités de genre:

Premièrement, l’identité de genre est le fait d’être un homme, une femme, les deux, ou aucun des deux. Cela n’est pas en lien avec nos organes sexuels.

Agenre: Une personne qui ne se reconnaît dans aucune identité de genre.

Androgyne: Une personne dont l’apparence physique peut présenter des caractéristiques qui ne sont pas associées à un genre, et qui se situe donc quelque part entre féminin et masculin.

Bispirituel: Dans la communauté autochtone, certaines personnes s’identifient comme étant «bispirituelles» (two-spirited en anglais, d’où le 2 qu’on voit parfois dans certaines versions longues de l’acronyme LGBT). Ces êtres ne se conforment pas aux «rôles» associés aux genres, et sont reconnus comme étant le troisième genre chez certaines cultures des Premières Nations en Amérique du Nord.

Cisgenre: Une personne dont l’identité de genre correspond à son sexe biologique.

Non binaire: Une personne qui ne s’identifie pas dans le modèle binaire d'homme ou de femme. Cette personne pourrait refuser de s’associer à l'un des deux genres, ou simplement se considérer comme étant quelque part sur le spectre.

Non conforme au genre: Une personne qui ne se conforme pas aux rôles typiques que la société attribue aux genres binaires. Par exemple, quelqu’un qui porte des vêtements habituellement associés à un autre genre.

Genre fluide: Une personne dont l’identité de genre peut varier et qui peut parfois se sentir plus homme, parfois femme, et parfois aucun des deux.

Transgenre: Une personne dont l’identité de genre ne correspond pas à celle qu’on lui a attribuée à la naissance.

Les différentes orientations et identités sexuelles:

Asexuel: Une personne qui ne ressent d’attirance sexuelle pour personne. Certaines personnes asexuelles ressentent parfois une attirance sexuelle, le terme associé est alors asexualité grise.

Aromantique: Une personne qui ne ressent d’attirance romantique pour personne.

Bisexuel: Une personne attirée par les gens du même genre qu’elle, ainsi que par ceux d’autres genres.

Demisexuel: Une personne qui ne ressent de l’attirance sexuelle qu’en présence d’une forte connexion émotionnelle.

Hétérosexuel: Une personne attirée seulement par les personnes du genre opposé au leur.

Homosexuel: Une personne attirée seulement par les personnes du même genre qu’eux. On peut aussi diviser ce terme entre gai (des hommes attirés sexuellement par les hommes) et lesbienne (des femmes attirées par les femmes).

Pansexuel: Une personne attirée par les gens, peu importe leur identité de genre ou leur sexe. Bisexuel et pansexuel sont parfois considérés comme des synonymes puisque l’un n’exclut pas l’autre.

Queer: Un terme qui veut dire «pas hétéro» ou «pas cis». Certaines personnes préfèrent l’utiliser lorsqu’elles ne veulent pas définir leur sexualité par un terme qui pourrait être trop limitant pour elles. C’est un terme qui a longtemps été considéré comme péjoratif et qui a été récupéré par la communauté, alors il est préférable pour les personnes hétérosexuelles de demander avant de l’employer. En français, on voit parfois le terme allosexuel utilisé pour remplacer queer.

Termes associés à la communauté LGBT:

Allié: Un allié est une personne qui ne fait pas nécessairement partie de la communauté LGBTQ+ (donc une personne cisgenre et hétéro), mais qui supporte la cause.

Dysphorie de genre: Quelqu’un souffre de dysphorie de genre lorsque cette personne ressent un inconfort face au sexe et à l’identité de genre qui lui ont été attribués à la naissance.

Drag King/Queen: Ceci n’est pas une identité de genre, et n’a aucun lien avec l'orientation sexuelle de quelqu’un. Être un Drag King ou une Drag Queen est un métier qui consiste à s’habiller de façon exagérément féminine (Drag Queen) ou masculine (Drag King) dans le cadre d’un spectacle et comme une forme d’art.

Iel: Un pronom non genré pour éviter d’utiliser il ou elle lorsqu’on parle d’une personne non binaire.

Intersexuation: Ce terme biologique correspond aux gens qui sont nés avec des caractéristiques sexuelles qui varient des définitions typiques. Ces variations, qui peuvent se trouver aux niveaux chromosomique, anatomique ou hormonal, se manifestent à divers degrés sur le plan physique, par exemple dans l'apparence des organes génitaux externes ou internes. Ce n’est ni une orientation sexuelle ni une identité de genre.

Morinom ou Dead Name: Le nom attribué à la naissance qu’une personne trans n’utilise plus.

MTF ou FTM: On voit parfois ces acronymes voulant dire «Male to Female» ou «Female to Male». Ils indiquent une personne «mâle» (donc née avec des organes génitaux mâles) qui fait une transition vers le genre féminin, et vice versa.

Et il existe une foule d’autres termes! L’important, c’est de se souvenir que la diversité est ce qui fait la beauté des humains et qu’il y a beaucoup plus que l’hétéronormativité (la norme sociale qui veut que les humains soient hommes ou femmes et que les relations amoureuses ne soient qu’hétérosexuelles) dans le monde!

Article écrit en collaboration avec Lina Heckenast.

