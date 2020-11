L’Académie saison 3: voici où vous pourrez écouter la dernière saison très bientôt

Excellente nouvelle pour les fans de la série L’Académie, la troisième saison sera à la télévision très bientôt!

Cette série écrite par Sarah-Maude Beauchesne a gagné le cœur des spectateurs lors de sa sortie en 2017 sur le Club illico.

La troisième saison est disponible sur Club illico depuis avril 2020, mais certains fans attendaient avec impatience sa diffusion à la télévision.

On sait maintenant qu’elle sera diffusée sur les ondes de TVA dès le 12 janvier 2021 tous les mardis et mercredis à 19h! Voyez la bande-annonce juste ici:

La saison 3 étant la toute dernière de L’Académie, elle sera forte en émotions.

On pourra y voir le sprint final avant la fin du secondaire pour les pensionnaires de l’Académie Violette-Léger.

En plus de leurs amours, amitiés et de la fin d’une période aussi marquante qu'est le secondaire, on pourra voir les personnages qu’on aime tant aller à leur bal!

On va s’ennuyer d’eux, ça, c'est certain.