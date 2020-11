Demi Lovato s'offre un changement capillaire extrêmement différent

La chanteuse Demi Lovato a osé un changement capillaire drastique après sa récente rupture.

On le sait tous, après avoir vécu une séparation amoureuse, on a parfois envie d’un vent de renouveau et celui-ci passe souvent par une nouvelle coiffure/coloration/coupe.

C’est peut-être ce que Demi Lovato souhaitait lorsqu’elle s’est rendue chez le coiffeur pour une toute nouvelle coupe de cheveux très différente de ce à quoi elle nous a habitués, soit de longs cheveux foncés.

Demi a donné un aperçu de sa nouvelle tête à ses abonnés Instagram le 18 novembre en soirée. Lors de cette journée, elle n’a montré que sa nuque, qui semblait rasée, en disant: «J’ai fait quelque chose...»

Quelques heures plus tard, la star dévoilait sa coupe courte dans toute sa splendeur. Une création de son styliste habituel, Paul Norton.

Demi a aussi montré à ses abonnés qu’elle avait troqué son brun foncé habituel pour une coloration blonde platine.

Sous la photo, on peut voir une foule de commentaires positifs disant que la coupe va à merveille à la chanteuse. Ses fans et amis adorent le côté badass que les cheveux courts lui donnent.

On adore!

