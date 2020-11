Voici quelle sera LA couleur cheveux tendance pour 2021

Si vous avez envie d’un changement capillaire excitant pour 2021, tous les experts s’entendent pour dire qu’une couleur se démarquera l’année prochaine.

La tendance se dessine depuis un moment déjà, on voit de plus en plus de célébrités qui l'osent : c’est le roux qui sera LA colo la plus populaire de 2021!

Un peu comme le brun ou le blond, l'éventail de roux est assez large et comprend plusieurs tons, ainsi que différents niveaux d’intensité et de profondeur.

3 roux différents seront les plus populaires, les voici.

1. Le roux cuivré

Le cuivré est le roux par excellence. Ni trop orangé, ni trop doré, il fait penser aux stars qui rockent cette couleur depuis longtemps, comme Emma Stone ou Bella Thorne.

Le cuivré donne un coup d’éclat au visage instantanément et il peut être entretenu entre les colorations avec tout simplement des traitements qui boostent la brillance.

2. Le blond vénitien

Ce type de roux clair, aussi appelé «strawberry blonde», est idéal pour ceux et celles qui n’osent pas encore plonger à 100% dans le roux de feu.

Le nom le dit : c’est un blond qui tire vers le roux, même un peu vers le rosé. Il réchauffe le teint et rassure les gens qui ont peur que leur couleur vire au orange.

3. Le roux-rouge

Le rouge rubis est pour celles qui, au contraire, veulent oser! On s’inspire de la petite sirène pour un rouge vibrant qui fera tourner les têtes.

Ce type de couleur donne de la vie aux cheveux bouclés tout particulièrement, et en même temps donne un petit look «edgy».

Alors, oserez-vous le roux en 2021?

