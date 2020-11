En privé SVP #2 : On parle de sexe (sans tabous) avec Geneviève Coulombe

Let's talk about sex, baby! Dans cet épisode, on aborde la sexualité de façon complètement décomplexée.

Avec l’aide de Geneviève Coulombe, bachelière en sexologie, on démystifie des croyances populaires entourant le sexe.

On parle de tout : de la pression de la première fois, notre relation avec notre corps, de l’hygiène féminine, des ITS, de l’orgasme féminin, l’orientation sexuelle, et bien, bien plus!

Écoutez dès maintenant l’épisode #2 en version audio par ici :

Les prochains épisodes seront tout aussi intéressants : Sexe, argent et théories du complot... Il n’a rien de trop privé pour ce tout nouveau podcast animé par Lucie Rhéaume et Cindy Cournoyer, présenté par Billie.ca et Girl Crush.

Vous voulez plus de En privé SVP? Découvrez les autres épisodes ici :