People’s Choice Awards 2020 : Les stars brillent sur le tapis rouge à distance

Le dimanche 15 novembre a eu lieu la cérémonie de remise de prix des People’s Choice Awards 2020 et les stars brillaient de mille feux!

Animée par Demi Lovato en direct de Santa Monica en Californie, la soirée des People’s Choice Awards a récompensé les stars, les films, les séries télé et les chansons les plus appréciés des fans en 2020.

Par le passé, cette soirée était reconnue comme l'une des cérémonies où tout Hollywood misait sur leurs tenues de gala, et cette année ne fait pas exception!

• À lire aussi: Les plus beaux looks des stars aux People's Choice Awards 2019

Malgré la pandémie, les vedettes ont pu arborer de magnifiques looks sur un tapis rouge qui respectait les règles de distanciation.

Voici donc les plus beaux looks des stars aux People’s Choice Awards 2020 :

Addison Rae

Demi Lovato

Bebe Rexha

Maitreyi Ramakrishnan de Never Have I Ever

Sofia Carson

Joey King

Emma Chamberlain de chez elle

Les acteurs de Outer Banks en tournage

• À lire aussi: «Outer Banks» saison 2: voici tout ce qu'on sait

Gigi Goode de Rupaul's Drag Race

On a déjà hâte à l'édition de l'an prochain!

Ne manquez pas nos dernières vidéos :

s

s