Demi Lovato se moque de sa rupture à Max Ehrich aux People’s Choice Awards

Alors qu’elle animait la soirée des People’s Choice Awards 2020, Demi Lovato en a profité pour faire preuve d’autodérision au sujet de sa récente rupture.

• À lire aussi: People’s Choice Awards 2020: les stars brillent sur le tapis rouge à distance

L'année 2020 en fut une étrange pour tout le monde, et cela n’exclut pas les célébrités, dont Demi Lovato!

La chanteuse a commencé l’année en force en faisant un come-back sur la scène aux Grammys en janvier dernier. Cette performance était sa toute première depuis sa surdose de drogue en 2018.

• À lire aussi: Demi Lovato fond en larmes durant sa performance aux Grammys

À la suite de cela, Demi a rencontré l’amour auprès de Max Ehrich, pour finalement vivre des fiançailles, puis une rupture très médiatisées.

La jeune femme a profité de sa tribune aux People’s Choice Awards pour mentionner ce moment très intense de sa vie.

Lors de son monologue d’ouverture, voici ce que Demi avait à dire:

«Cette année fut les plus longues 3 années de ma vie. Ne vous méprenez pas, elle a commencé de façon incroyable! J’ai performé aux Grammys, j’ai chanté l’hymne national au Super Bowl. Mais ensuite, la COVID nous a frappés et tout a fermé, alors j’ai fait ce que tout le monde a fait. Je me suis confinée, puis fiancée... Je me suis intéressée à la peinture, la photo, la méditation [...] J’ai écouté 4 saisons de Pretty Little Liars, puis je me suis “défiancée”...»