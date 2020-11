Voici les 3 jeans que tout le monde va porter cet hiver

Les jeans sont un must à avoir dans toutes les garde-robes, mais il faut parfois changer un peu lorsque la température change.

Alors qu’on adore les jeans pâles et troués l’été, l’hiver, on passe à des coloris plus foncés et des coupes différentes.

Pour l’hiver 2020-2021, les tendances misent sur le confort avec des modèles amples que vous ne voudrez plus jamais enlever!

Voici donc les 3 tendances jeans de l’hiver 2020-2021

1. Le jeans ample

La coupe évasée continue d’être tendance cet hiver. On l’aime parce qu’elle donne un look décontracté et aussi parce qu’on est bien dedans!

Jeans très lousses de Twik, 49$ chez Simons

Mom jeans lousse de H&M, 60$ en ligne

2. Le jeans foncé

Le noir délavé est LA couleur de la fin de l’année 2020. On troque nos pantalons clairs pour ce coloris qui donne un look edgy.

Mom jeans basic de Levi's, 89$ chez Simons

Mom jeans vintage à plis de Twik, 49$ chez Simons

3. Les jeans droits

Le jeans qui tombe droit de la hanche jusqu’au soulier revient en force! Cette coupe classique met en valeur les bottillons et reste un indémodable.

Dad jeans de TOPSHOP, 80$ chez La Baie

Jeans droit de TOPSHOP, 90$ chez La Baie

