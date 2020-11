5 tendances mode qu’on laisse en 2020 et 5 qu’on adopte en 2021

Difficile à croire, mais 2021 arrive à grands pas! Dans moins de 2 mois, nous pourrons enfin dire que 2020 est derrière nous et on y laissera avec plaisir quelques tendances mode.

L’année 2020 est à oublier! Bien que certaines belles choses ont eu lieu, généralement, 2020 fut extrêmement difficile pour la grande majorité des gens. C’est donc avec joie qu’on change d’année sur le calendrier, et on profite de l’occasion pour un vent de renouveau dans notre garde-robe!

Voici donc 5 tendances mode qu’on laisse en 2020, et 5 autres qu’on adopte en 2021 :

1. On oublie : les néons

On a beaucoup vu de couleurs néon en 2020. Les couleurs vives sont toujours amusantes pour mettre du punch dans notre tenue, mais une tendance différente se dessine pour 2021.

On essaye plutôt : les neutres

Votre palette risque d’être plutôt neutre pour la nouvelle année! Les beiges, blancs cassés, bruns, terracotta et tout le reste seront les teintes de vêtements les plus en vogue.

Courtoisie

Hoodie oversized en mouton à l'intérieur de American Eagle, en rabais à 45$

Courtoisie

Pull à col roulé de H&M, 35$

2. On oublie : le tie-dye

Le motif le plus populaire de 2020 fut sans contredits le tie-dye. Bien qu’on va garder précieusement notre ensemble «mou» en tie-dye, on risque de moins le voir dans la rue.

On essaye plutôt : la transparence

On pense à l’effet seconde peau pour 2021. La tendance sexy en révèle juste un peu, tout en étant assez couverte pour porter dans la vie de tous les jours.

Courtoisie

Chandail floral transparent à col roulé de Twik, 29$

Courtoisie

Chandail transparent de Topshop, 32$

3. On oublie : les chaînes sur les chaussures

On a vu en 2020 la remontée des bottes de style équestre, ainsi que les détails de chaîne sur les chaussures. Cette tendance risque de ne pas faire le saut en 2021.

On essaye plutôt : les vestes utilitaires

Ce qu’on va voir de plus en plus, ce sont les vestes chaudes sans manches, surtout celles de type utilitaire, ou armée. On en profite pour porter notre pull favoris en dessous!

Courtoisie

Veste utilitaire de Topshop, 95$

Courtoisie

Gilet sans manche de Core Life, 60$

4. On oublie : les boucles

Au lieu de porter une grosse boucle sur un vêtement en 2021, on opte pour une version plus subtile du détail.

On essaye plutôt : les détails lacés

En effet, on porte plutôt de petites cordes qui pendent de notre chandail, ou encore la tendance controversée pantalons ouverts sur les hanches.

Chandail à cordon de Zara, 20$

Courtoisie

Pantalon à découpes de Zaful, en rabais à 16.50$

5. On oublie : les ensembles serrés

On a bien vu durant le confinement qu’on aime porter des ensembles lousses, que ce soit des vêtements «mou», ou même nos jeans et vestons!

On essaye plutôt : la mini-jupe

Avec un top lousse et ample, une mini-jupe donne un look adorable et très «preppy». On peut aussi porter une jupe à carreaux pour incorporer une autre tendance de 2021!

• À lire aussi: Voici le motif qui sera le plus populaire cet hiver

Courtoisie

Jupe plissée à carreaux de Twik, 69$

Courtoisie

Jupe à carreaux de H&M, 15$

Vivement 2021!

Ne manquez pas nos dernières vidéos :

s

s