Les 10 meilleurs produits pour donner du volume aux cheveux

Qu’on ait les cheveux fins ou épais, on a tous des journées où nos cheveux nous collent sur la tête et on aimerait avoir un boost de volume.

Une chance pour nous, il existe une foule de produits capillaires volumisants qui pourront nous donner un coup de main lors de ces journées!

Tout d’abord, si vous avez les cheveux fins, il existe plusieurs trucs pour redonner du volume à votre crinière. Par exemple, il faut éviter les produits lourds, comme les huiles, et favoriser le séchage à l’air libre plutôt qu’on séchoir.

On peut aussi opter pour une coloration stratégique qui donnera l’illusion de plus de volume!

Voici donc les 10 meilleurs produits pour avoir plus de volume dans ses cheveux :

1. Shampooing en barre Flyway hair de Lush, 14$ en ligne

Ce shampooing exfoliant au sel de mer absorbe l’excès de sébum et fait resplendir la chevelure. Il est idéal pour les cheveux gras, fins et fragiles puisqu’il donne du volume et de la brillance tout en nettoyant en douceur le cuir chevelu.

2. Shampooing volumisant au riz et blé de Kiehl’s, 28$ en ligne

Infusé de protéines légères et d'huile de cerveau de riz, ce shampoing volumisant aide à donner du corps aux cheveux plats. Il ne va pas ajouter de lourdeur à notre chevelure et va nourrir les cheveux pour qu’ils deviennent plus forts.

3. Revitalisant volume de VERB, 20$ chez Sephora

Rempli de protéines et de vitamines, ce revitalisant léger donne un boost de volume directement à la racine des cheveux. Ce produit végane donne aussi de la brillance et du corps à la chevelure sans vie.

4. Mousse volume de Kristin Ess, 18$ en ligne

Ce produit créé tout spécialement par Kristin Ess, la coiffeuse de stars comme Lucy Hale, donne du volume, mais sans l’effet collant que certaines mousses peuvent avoir.

5. Spray Full Dry Volume Blast de Living Proof, 20$ chez Sephora

Ce produit magique est conçu pour, lorsque vaporisé sur les racines, redonner un boost de volume entre les lavages. C’est entre un shampooing sec et un fixatif, et cela deviendra un must pour vous coiffer!

6. Mousse Volume Lift de John Frieda, 8$ en ligne

Cette mousse est ultra légère pour donner du volume aux cheveux fins sans les alourdir. Les cheveux auront une texture douce au toucher et un look brillant et volumineux à souhait.

7. Spray texturisant volume instantané de Bumble & Bumble, entre 18$ et 37$ chez Sephora

Ce spray complètement translucide va donner de la texture et du corps aux cheveux comme un shampooing sec le ferait, mais sans les résidus blancs. De plus, il contient de la poudre de soie pour garder votre coiffure en place, tout en donnant de la brillance.

8. Masque pour cheveux fins de Kérastase, 69$ chez Sephora

On applique ce masque nourrissant durant la nuit pour se réveiller avec des cheveux fortifiés et avec plus de corps. Votre chevelure sera hydratée et lisse, mais remplie de volume.

9. Shampooing sec Volume XXL de Batiste, 10$ en ligne

Si vous êtes adeptes de shampooing sec mais voulez toujours plus de volume, celui-ci est pour vous. En plus d’absorber le sébum, il va décoller vos cheveux de votre tête et donner un volume qui défie la gravité!

10. Shampooing apaisant et volumisant de Attitude, 10.50$ en ligne

Parfait pour les cuirs chevelus sensibles, ce shampooing naturel nettoie en douceur et redonne un boost de volume aux cheveux dévitalisés.

