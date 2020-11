En privé SVP #1 : Échecs professionnels, argent et autres trucs dont on n’a jamais osé parler

Enfin, le tout premier balado En privé SVP est lancé! Durant les 8 épisodes de la première saison, Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume vont s’entretenir avec des invités sur une foule de sujets passionnants.

Dans ce premier épisode, Cindy et Lucie parlent de la genèse de leur amitié, d’entrepreneuriat et de marketing d’influence. Elles abordent de front les tabous reliés à l’argent et dévoilent même combien elles gagnent en tant que créatrices de contenu!

Écoutez dès maintenant l’épisode en version audio par ici :

Retrouvez la version vidéo le samedi 14 novembre prochain dès midi sur la chaîne YouTube de Billie!

Les prochains épisodes seront tout aussi intéressants : Sexe, argent et théories du complot... Il n’a rien de trop privé pour ce tout nouveau podcast animé par Lucie Rhéaume et Cindy Cournoyer, présenté par Billie.ca et Girl Crush et en collaboration avec QUB radio.