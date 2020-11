5 couleurs à éviter si vous avez les cheveux fins

Celles d’entre nous qui ont les cheveux fins peuvent parfois envier les crinières épaisses, mais il suffit d’une bonne coloration pour obtenir le même effet!

Tout le monde envie ce qu’il n’a pas, c’est un classique! Les brunes aimeraient être blondes, les bouclées, avoir les cheveux raides, et la liste continue.

Si vous avez les cheveux très épais, vous êtes probablement agacés du temps que cela prend à coiffer, mais si vous avez les chevez fins, vous risquez de souhaiter avoir autant de volume.

Heureusement, il existe une technique simple pour donner l’impression qu’on a les cheveux plus épais, et ce n’est qu’une question de coloration.

Voici donc les 5 types de colo à éviter, et celles à préconiser, si vous avez les cheveux fins:

1. On oublie: la couleur unie

On essaye: le balayage

Lorsque vous avez des mèches un peu partout sur votre tête, cela crée des ombres et de la lumière, et donne une impression immédiate de volume.

Une couleur unie a tendance à donner un look plus plat puisqu’elle possède moins de reflets.

2. On oublie: la repousse intense

On essaye: la repousse calculée

Lorsqu’on opte pour une coloration qui incorpore de façon naturelle notre repousse, cela donne un effet de densité.

La repousse plus foncée donne un effet 3D qui ajoute du volume à la crinière et, bonus, c’est facile d’entretien!

3. On oublie: la colo unidimensionnelle

On essaye: les mèches stratégiques

Si vous aimez le look d’une couleur unie, demandez à votre coloriste d’ajouter quelques mèches pour un boost de dimension.

Les mèches qui encadrent le visage par exemple peuvent donner l’illusion de plus de mouvement et de volume à une couleur unie.

4. On oublie: les couleurs qui nécessitent beaucoup d’entretien

On essaye: une couleur facile d’entretien

Si vous choisissez une couleur comme le roux ou encore le rose, qui nécessitent plusieurs visites au salon, vous vous compliquez la vie.

Lorsqu’on opte pour une colo facile d’entretien (balayage, repousse, etc.), on s’assure que notre look reste beau plus longtemps!

5. On oublie: une colo pas naturelle

On essaye: une colo proche de notre teinte naturelle

Une coloration qui diffère énormément de votre teinte naturelle sur les cheveux fins est risquée. Si vous optez pour une colo plus foncée, votre repousse pâle peut donner l’impression de cheveux plus fins.

Si vous restez relativement proche de votre couleur originale, votre repousse va se mêler parfaitement à vos cheveux teints et le look plus volumineux restera longtemps!

