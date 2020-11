Tout ce qu’il faut savoir sur Hero Fiennes Tiffin, la star de «After»

La majorité d’entre-nous ont découvert Hero Fiennes Tiffin dans la série de films After, mais il y a beaucoup plus à découvrir sur l’acteur !

D’un rôle dans Harry Potter en passant par un oncle très, très connu, le mystérieux Hero a une vie fascinante.

Voici donc 14 faits à savoir sur Hero Fiennes Tiffin :

1. Le jeune homme originaire de Londres est né le 7 novembre 1997, il vient donc tout juste d’avoir 23 ans.

2. Il est né sous le signe astrologique du Scorpion, ce qui fait de lui quelqu’un de perfectionniste et mystérieux.

AFP

3. Son nom complet est encore plus long! C’est en fait Hero Beauregard Faulkner Fiennes Tiffin. Wow!

Sean Thorton/WENN.com

4. Il provient d’une famille très connue du milieu cinématographique! En effet, ses oncles sont les acteurs Joseph Fiennes et Ralph Fiennes qu’on connaît comme jouant le rôle de Voldemort dans la série Harry Potter.

Mandatory Credit: Ivan Nikolov/WENN.com

5. Parlant de Harry Potter, l’un des tout premiers rôles de Hero fut celui de Tom Riddle (qui allait devenir Voldemort) âgé de 11 ans dans Harry Potter et le Prince de sang-mêlé.

AgenceQMI

6. Avant d’obtenir le rôle de Hardin dans After, Hero a passé des auditions pour Stranger Things ainsi que le film Dunkirk, mais sans succès. Fait amusant, c’est Harry Styles qui a obtenu le rôle dans Dunkirk, et le personnage de Hardin est inspiré par l’ancien membre de One Direction!

7. Le métier d’acteur n’est pas le seul qui passionne Hero! Il est aussi mannequin et a défilé pour plusieurs designers de monde dont Dior et Dolce & Gabbana.

8. À 6 pieds 2 pouces (ou 1m88), il est très grand, ce qui l’aide dans sa carrière de mannequin!

AFP

9. Les parents de Hero sont George Tiffin, un directeur de la photographie, et Martha Fiennes, une réalisatrice.

10. Hero n’est pas enfant unique! Il a une petite soeur du nom de Mercy et un grand frère qui s’appelle Titan.

11. Malgré le fait que le personnage de Hardin soit couvert de tatouages, Hero n’a aucun tattoo dans la vrai vie! Ils sont donc tous recréés avec du maquillage pour les films After.

12. Dans le futur, on va pouvoir admirer Hero dans les suites de After, After We Fell et After Ever Happy. Il a aussi obtenu un rôle dans la série Anglaise EastEnders en 2021.

13. Il a un chien qu'il adore, un pitbull du nom de Diesel.

14. Très discret au niveau de sa vie privée, Hero semble être célibataire. Lors d’une entrevue en 2019 il a indiqué être célibataire et n’avoir jamais été en couple. En 2020, une rumeur de relation entre lui et son amie Chanel Benjilali a débuté, mais dans un Tweet qui a depuis été supprimé, Anna Todd, la créatrice de After, a indiqué que Hero n’était pas en couple.

Intriguant!

Ne manquez pas nos dernières vidéos :

s

s