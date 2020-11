10 couleurs de vernis originales pour faire changement du rouge, du beige et du noir

Lorsque vient le temps d’appliquer du vernis à ongles, on se tourne souvent vers les mêmes couleurs classiques, mais c’est toujours amusant d’essayer de nouvelles choses!

Les ongles peints en rouge, en nude ou en noir seront toujours tendance puisque ce sont des teintes indémodables.

Par contre, cette année, on voit de plus en plus de couleurs inusitées faire surface! Ces teintes apportent un vent d’originalité qui fait du bien.

Voici donc 10 couleurs de vernis funky à essayer dès maintenant:

1. Moutarde

Sans être trop jaune ni orangé, cette couleur qui tire vers le doré fait changement des teintes qu’on voit habituellement. Elle donne un look rétro qu’on adore!

On essaye: Val d’or de BKIND - 16$

2. Vieux rose

Les couleurs les plus originales sont celles qu’on a de la difficulté à décrire! Entre le rose et le rouge, cette teinte romantique fera tourner les têtes.

On essaye: Angora Cardi d'Essie - 9$

3. Goudron

Le noir sur les ongles est un classique, mais lorsqu’on y ajoute des paillettes aux reflets mauve et vert qui ressemblent à du goudron, ça change tout!

On essaye: Heart and Coal de OPI - 13$

4. Vert kaki (ou matcha!)

Ce type de vert peut être aussi vibrant qu’une tasse de thé matcha et aussi neutre qu’un vert camouflage. Dans tous les cas, c’est réellement une teinte qui allie originalité et classe.

On essaye: Vert olivier de Yves Rocher - 9$

5. Brun chocolat

Lorsque le vernis brun est assez foncé, il flirte avec le noir et le bourgogne qu’on connaît bien. Par contre, lorsqu’on s’approche et qu’on découvre la teinte chocolat, on ne peut pas résister!

On essaye: Take the Espresso de Essie - 10,50$

6. Avoine

La manucure blanche est un classique, mais cette couleur épurée est une version du blanc qui tire un tantinet vers le beige, s’inspirant du lait d’avoine.

On essaye: Pre Show Jitters de Essie, 10.50$

Pour une machine gel: Oat de Gelcare, 24$

7. Aubergine

Au lieu du classique rouge foncé, cette année, essayez plutôt le mauve aubergine. Ce type de teinte un peu edgy saura capter l’attention de tous.

On essaye: Black Cherry de Revlon, en rabais à 4$

8. Bleu jeans

Lorsqu’on pense à des jeans, la teinte de bleu peut varier. Par contre, le bleu jeans classique qui tire un peu vers le gris reste un indémodable!

On essaye: Tadoussac de BKIND - 16$

9. Framboise

Le rose est une autre couleur populaire sur les ongles, mais on le voit souvent dans cette teinte plus foncée et tirant vers le rouge qu’est le framboise.

On essaye: Ruby Do de Sally Hansen - 9$

10. Vert sauge

Pensez à une feuille de sauge, ce vert pâle qui rappelle autant l’écume de la mer que la forêt. Cette teinte originale apporte une touche de couleur sur un vert presque neutre.

On essaye: Lost in a Dream de Deborah Lippmann, 26$

