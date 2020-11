Les 5 tendances manteaux qui seront partout cet hiver

On doit se rendre à l’évidence: le temps froid est à nos portes et nous devrons bientôt nous emmitoufler dans nos manteaux chauds afin de pouvoir affronter l’hiver.

Heureusement, les tendances manteaux de cette année sont ultrastylées, mais misent également sur le confort, le mot d’ordre pour l’année 2020.

Voici donc sans plus tarder 5 tendances manteaux d’hiver à surveiller en 2020

Tendance manteau no 1: La veste sans manches

La veste sans manches fait un retour marqué dans nos garde-robes. Ce classique des adeptes de plein air est adapté à la sauce 2020: extra-grande, extra-puffy, extra-douce, extra-confo, quoi!

1. Veste sans manches matelassée de Only, 40$ chez Simons

2. Veste en duvet ultralégère, 60$ chez UNIQLO

Tendance manteau no 2: Le manteau chemise

Le manteau style chemise a été très populaire cet automne et l'engouement qu'il a suscité se prolonge jusqu’à l’hiver grâce à sa version matelassée ou en laine épaisse, plus chaude. On le porte oversized, avec un grand foulard en laine et des lunettes de soleil, pour protéger ses yeux des rayons UV intenses reflétés sur la neige l’hiver.

3. Veste-chemise Topshop, 105$ chez La Baie

via La Baie

4. Veste-chemise, 40$ chez H&M

via H&M

Tendance manteau no 3 : La doudoune

Encore et toujours, le manteau de style «puffer» est un must pour l’hiver ardu québécois. On le prend sans col de fourrure (c’est dépassé!) et on le choisit écourté ou hyper-long: les extrêmes ont la cote!

5. Manteau Super Puff long, 350$ chez Aritzia

via Aritzia

6. Manteau matelassé bouffant de Twik, 125$ chez Simons

Tendance manteau no 4: Cintré à la taille

Dans les années 80, la plupart des manteaux étaient dotés d’un élastique ou encore d'une ceinture de tissu, afin de cintrer la taille. Si les manteaux XXL aux formes indéfinies ont toujours la cote, on en voit de plus en plus munis de ceintures et de cordons afin de créer la silhouette en sablier hautement recherchée.

7. Long manteau en polyester recyclé à taille élastique de Icône, 295$ chez Simons

8. Manteau irisdescent Bonita de Noize - 230$

via Simons

Tendance manteau no 5: Le long manteau de laine

Chic à souhait, le manteau de laine est un incontournable pour nos sorties glam (s’il nous en reste) ou simplement pour un look plus habillé. On le choisit hyper-long cette saison (au moins mi-mollet et même, jusqu'à la cheville!). Les crèmes, noirs et beiges sont particulièrement prisés cette année.

9. Manteau long brossé ICHI, 140$ chez Simons

via Simons

10. Manteau à double boutonnage de Miss Selfridge, 120$ chez La Baie

