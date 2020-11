Les 20 meilleurs ensembles beauté chez Sephora à se procurer pour Noël

Durant le temps des Fêtes, le magasin beauté Sephora offre des coffrets cadeaux économiques qui valent VRAIMENT le détour! Mais il faut faire vite, ils partent comme des petits pains chauds.

Pour vous simplifier la tâche du magasinage, nous avons fouillé pour dénicher les 20 meilleurs coffrets de maquillage et de soins de la peau.

Ceux-ci proposent des produits efficaces et populaires à prix réduit! De plus, profitez des rabais Beauty Insider jusqu'au 9 novembre. Selon votre niveau dans le programme de récompenses, vous serez admissibles à un rabais allant de 10 à 20%.

Voici donc les 20 meilleurs coffrets beauté chez Sephora pour Noël 2020:

1. Trio Glowing Skin de Glow Recipe, 56$ (valeur de 98$)

Votre peau va être lumineuse et hydratée avec les trois produits les plus populaires de cette gamme. On se nettoie le visage avec le nettoyant Blueberry Bounce, on hydrate la peau avec la crème Banana Soufflé et on utilise le masque à l'avocat pour les yeux la nuit!

2. Collection coup de cœur Could 9 de Herbivore, 72$ (valeur de 108$)

Cette boîte contient tout ce qu'il vous faut, autant pour le visage que le corps. L'ensemble est idéal pour les peaux mixtes puisqu'il contient des produits qui balancent la production de sébum et exfolient la peau en douceur.

3. Trio de bâtons Fenty Beauty, en rabais à 47,50$ (valeur de 93$)

Cet ensemble de 3 bâtons permet d'illuminer et de sculpter le visage avec trois coloris de bâtons conçus pour quatre teints de peaux différents.

4. Ensemble All that Fab de First Aid Beauty, 64$ (valeur de 167$)

Les cinq produits essentiels de cette marque culte sont offerts à plus de 50$ de rabais! Mettez la main sur le nettoyant, la crème hydratante, la crème contour des yeux, les disques exfoliants ainsi que le baume à lèvres pendant qu'il est encore temps!

5. Ensemble de minis Here for the Party de Milk Makeup, 52$ (valeur de 95$)

Cet ensemble contient les six favoris de la marque en format miniature. Vous adorerez la base de maquillage et la crème hydratante végane, mais aussi le mascara, le eyeliner, le gel à sourcils et, notre coup de cœur, le blush en bâton.

6. Ensemble No bad days de Saturday Skin, 51$ (valeur de 93$)

Ce coffret propose les quatre produits essentiels à utiliser tous les jours pour une peau lumineuse et hydratée. Il contient un exfoliant, une lotion tonique, une crème pour le visage ainsi qu'une crème pour les yeux.

7. Ensemble Balance de The Ordinary, 29$ (valeur de 32$)

Si vous ne connaissez pas la marque The Ordinary, ce coffret est l'occasion parfaite de la découvrir. Celle-ci propose des produits aux ingrédients simples et minimalistes. L'ensemble Balance est conçu pour les peaux mixtes ou huileuses qui ont besoin d'équilibre.

8. Kit de rouges à lèvres Wild Wishes de Sephora, 38$ (valeur de 114$)

Si vous êtes fan de rouges à lèvres liquides mats, vous connaissez probablement ceux de la marque Sephora, connus pour leur tenue et leur confort. Ce kit en propose six pour le prix de deux, et toutes les teintes sont des classiques qui iront bien à tout le monde!

9. Coffret de rouges à lèvres de Noël de Too Faced, 32$ (valeur de 44$)

Les fans de saveurs du temps des Fêtes vont adorer ces rouges à lèvres aux parfums de pomme au caramel, biscuit au sucre, canne de Noël et boisson chaude à la cannelle.

10. Ensemble de produits cultes de Fresh, 33$ (valeur de 49$)

Tous s'entendent pour dire que ces trois produits de Fresh sont des classiques avec lesquels on ne se trompe pas! L'ensemble contient des petits formats du nettoyant pour le visage au soja, du masque hydratant à la rose ainsi que de la crème hydratante au lotus.

11. Duo de spray fixatif All Nighter de Urban Decay, 56$ (valeur de 84$)

Si vous portez du maquillage, ce vaporisateur va vous sauver la vie! Il assure la tenue du maquillage durant toute la journée, même pour les peaux grasses. C'est l'occasion de faire le plein et de s'en procurer deux pour le prix d'un!

12. Ensemble Green House de Farmacy, 64$ (valeur de 100$)

Ce trio de produits naturels et efficaces va plaire à ceux et celles qui aiment les produits qui sont aussi bons pour la peau que pour l'environnement. Il contient un format régulier du baume démaquillant ainsi que des formats miniatures de la crème pour les yeux et du gel pour le visage.

13. Ensemble de meilleurs vendeurs de KVD Vegan Beauty, 65$ (valeur de 112$)

Cet ensemble de quatre produits populaires est présenté dans une pochette à maquillage en cuir végane. Il contient le fameux traceur liquide en feutre, une poudre pour fixer le maquillage, un rouge à lèvres en crème dans la teinte Lovecraft ainsi qu'un rouge à lèvres liquide mat dans la teinte Outlaw.

14. Ensemble de 8 masques en feuille de Sephora, 34$ (valeur de 49$)

Quel que soit votre préoccupation cutanée, votre peau sera soulagée avec cet ensemble de 8 masques à usage unique!

15. Ensemble pour les lèvres Give me more lip! de Sephora, 59$ (valeur de 164$)

Chaque année, les fans de rouges à lèvres attendent avec impatience ce coffret cadeau. Il contient huit produits pour les lèvres, dont certains en format régulier, de marques populaires comme Fenty Beauty, Nars, Too Faced, Patrick Ta et même Yves Saint-Laurent.

16. Ensemble Skincare Superstars de Origins, 58$ (valeur de 94$)

La marque Origins contient une foule de produits cultes que les gens adorent, et sept de ceux-ci se retrouvent dans ce coffret. On y retrouve, entre autres, le masque au charbon pour purifier la peau ainsi que le traitement local antiboutons

17. Ensemble de soins pour la peau «à la volée», 38$ (valeur de 82$)

Tout comme l'ensemble pour les lèvres, celui-ci contient les meilleurs vendeurs chez Sephora dans la catégorie des soins de la peau. On y retrouve donc les formats minis, parfaits pour le voyage, de produits cultes comme le gel nettoyant Dermalogica ou encore le masque de nuit de LANEIGE.

18. Ensemble BYOB de Benefit Beauty, 54$ (valeur de 123$)

Cet ensemble hautement économique contient 4 produits meilleurs vendeurs de Benefit en format régulier. C'est donc l'occasion de se procurer le fameux mascara They're Real, la base lissante Porefessional, le bronzeur Hoola ainsi que le gel à sourcils Gimme Brow.

19. Coffret Water Wonderland de LANEIGE, 50$ (valeur de 68$)

Découvrez la gamme de soins pour la peau reconnue pour ses produits hydratants dans cet ensemble de meilleurs vendeurs. Le coffret contient une bruine hydratante, le masque de nuit, la crème de jour ainsi que le très, très populaire masque de nuit pour les lèvres.

20. Trio Glow, Glow, Glow de Nudestix, 32$ (valeur de 75$)

Ces 3 bâtons crémeux et multiusages sont tout ce qu'il vous faut pour briller durant le temps des Fêtes! L'ensemble contient un crayon pour les yeux dans un corail brillant magnifique, un crayon rose pour les joues et lèvres, et un bâton illuminateur dans une teinte champagne.

