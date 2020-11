Voici tous les costumes d'Halloween portés par les stars ce week-end

Bien que les partys étaient interdis pour l'Halloween 2020, les vedettes québécoises et internationales ont tout de même pris le temps de porter de magnifiques costumes pour célébrer.

Les fans de l'Halloween étant déçus de ne pouvoir festoyer comme à l’habitude, les réseaux sociaux ont fait l’affaire en 2020! Les stars étaient en effet au rendez-vous, dévoilant leurs magnifiques costumes sur Instagram.

Voici donc les costumes d’Halloween des stars cette année:

Au Québec

Alicia Moffet et sa famille en Ghostbusters.

Sarah-Jeanne Labrosse en avocat.

La fille d’Elisabeth Rioux, Wolfie, et son chien Royce, en Petit Chaperon rouge et le Loup déguisé en mère-grand!

Lysandre Nadeau en patiente de chirurgie plastique.

Capture d'écran Instagram

Milaydie en Maléfique.

Khate Lessard en coronavirus.

Jessie Nadeau et Marie Gagné en femme du futur et en policière.

Capture d'écran Instagram

Alanis Désilets en fantôme sexy.

Sarah-Jade Bleau en Violette Beauregard de Charlie et la chocolaterie.

La star de TikTok s’est aussi déguisée en Sandy de Grease avec Tony Lopez.

Alex-Anne et LP en joueur de baseball et cheerleader zombies.

Jenny Nogue en matelot.

Claudie Mercier en vampire.

Emy-Jade Greaves en Euphoria

À L’international

Demi Lovato en vampire.

Lili Reinhart, Madelaine Petsch et Camila Mendes de Riverdale en Powerpuff Girls.

Cole Sprouse en Ted de Curious George.

Joey King maquillée en arc-en-ciel et araignée.

Noah Centineo et Stassie Karanikolaou en la poupée maléfique Chucky et sa victime.

Sarah Hyland et son fiancé Wells Adams et Marty et Doc de Retour vers le futur.

Shawn Mendes et Camila Cabello en personnages du film The Craft,

Kathryn Newton en Barbie.

Vanessa Hudgens en reine de l’Halloween, et en elfe.

Emma Chamberlain en Coraline.

Dixie D'Amelio et Noah Beck en Muppets.

Avani en clown.

Tana Mongeau et Noah Cyrus en Paris Hilton et Kim Kardashian.

Kylie Jenner en cobra.

Kendall Jenner en Pamela Anderson

Bella Hadid en Poison Ivy

et aussi en Pop Art!

Jacob Elordi et Kaia Geber en Elvis et Priscilla Presley.

À voir aussi:

s