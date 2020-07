Elisabeth Rioux dévoile enfin tous les détails de son accouchement

Elisabeth Rioux a donné naissance à une petite fille le 8 juillet et après une semaine d'attente, la maman a donné de ses nouvelles ainsi que de celles du bébé sur les réseaux sociaux.

On sait que la jeune femme et son copain Bryan attendaient avec impatience l'arrivée du petit «bébé W», comme ils le surnommaient.

Le couple avait annoncé, en janvier 2020, qu'ils allaient devenir bientôt parents après des mois passés à essayer d'avoir un enfant. Elisabeth avait finalement pu surprendre Bryan lors de leur voyage aux Maldives avec une adorable annonce.

Ils avaient ensuite fait un «gender reveal» en mars, lors duquel ils avaient appris qu'ils attendaient une fille.

Bref, Elisabeth a pu assurer ses fans que son accouchement c'était très bien déroulé, et que la maman autant que le bébé se portaient à merveille.

C'est le 7 juillet, la veille de sa «due date», que la jeune femme a commencé à ressentir des contractions. Puisqu'elle avait un rendez-vous chez le médecin pour potentiellement provoquer son accouchement le lendemain, elle n'était pas trop inquiète.

Capture d'écran Instagram

J'avais des contractions aux deux heures depuis deux jours, mais là, elles sont aux 30 minutes!!!

Puis, le 8 juillet au matin, elle a pris un bain chaud, tentant de repousser le moment où elle devrait finalement se rendre à l'hôpital.

Capture d'écran Instagram

J'ai des contractions douloureuses depuis cette nuit et là, elles sont aux 6-7 minutes, alors je vais prendre un bain chaud pour voir si nous devons partir pour l'hôpital maintenant.

C'est finalement vers 10h en avant-midi que le couple s'est dirigé vers l'hôpital pour accueillir sa fille. Bryan a partagé cette photo quelques moments avant la naissance.

Elisabeth a donné des nouvelles vers 19h le 8 juillet, disant qu'elle venait tout juste de crever ses eaux. Le moment tant attendu approchait donc!

On ne croyait pas que mes eaux allaient crever naturellement, mais cela vient tout juste d'arriver et je suis dilatée à 7cm. Ça s'en vient!

Une semaine plus tard, les nouveaux parents ont enfin dévoilé plus de détails sur l'accouchement dans une vidéo d'une minute nommée «The Creation of You». Après 23 heures de travail pour Elisabeth, la petite fille en santé est née. Les parents se sont arrêtés sur le prénom Wolfie. Mignon comme tout!

Découvrez plus de détails sur l'arrivée de Wolfie McCormick dans la vidéo publiée sur la chaîne d'Elisabeth.

Félicitations à Elisabeth et à Bryan!