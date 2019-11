Ces vedettes québécoises ont tout donné lors du défilé MARKANTOINE

Vous avez peut-être vu passer sur votre fil Instagram des images du défilé de la collection printemps/été 2020 du créateur québécois MARKANTOINE, puisque plusieurs célébrités locales étaient de la partie pour l’encourager.

C’est que de nombreuses vedettes québécoises adorent les créations du designer prolifique qui, si l’on se fie à la foule rassemblée pour son défilé présenté par Vidéotron et HUAWEI, est aussi très populaire auprès de toute la communauté mode montréalaise!

Plusieurs de nos stars du petit/grand écran et instagrammeurs québécois préfs’ était de la partie et se sont mis sur leur 36 afin de se fondre à la foule très chic pour le dévoilement de la collection printemps/été 2020, nommée Les abyxxes, qui a eu lieu au Salon 1861, à Montréal.

C’est donc dans une ambiance festive que les pièces de la collection ont été dévoilées au grand jour. Se sont entremêlés des effets tie-dye et lustrés, des tissus métallisés et des silhouettes ajustées et d’autres plus voluptueuses. On a adoré les touches de jaune, bleu et orange qui parsemaient la collection!

Voici nos 8 looks préfs des vedettes qui étaient sur place pour l’occasion!

1. Maripier Morin, qui portait des pantalons signés MARKANTOINE

2. Félix-Antoine Tremblay

3. Gabrielle Marion

4. Cassandra Bouchard

5. Maxime Gibeault

6. Antoine Pilon

7. Catherine Brunet

8. La vedette de la soirée, Markantoine Lynch-Boisvert!