Les 10 films d’horreur les plus terrifiants pour les plus courageux seulement

Si vous aimez les films d’horreur, mais que rien ne vous fait peur, cette liste est pour vous.

Il n’y a pas une soirée plus creepy dans l’année que celle de l’Halloween, et plusieurs en profitent pour écouter un film d’horreur. Pour les plus courageux, les classiques de la fête de la mort comme Scream, Ça ou Halloween sont pratiquement des films pour enfants!

Nous avons donc compilé les 10 films les plus terrifiants de l’histoire du cinéma, selon les fans d’horreur. À visionner à vos risques et périls:

10. Traquée (VF de It Follows)

Dans ce film, une adolescente est traquée (d’où le titre!) par une entité surnaturelle après avoir perdu sa virginité. Le scénario est inspiré par un cauchemar récurrent que le réalisateur David Robert Mitchell faisait durant son enfance. Dans ce rêve, une entité prenant l'apparence de différentes personnes ne cessait d'avancer lentement vers lui.

9. La Visite (VF de The Visit)

Ce film du légendaire réalisateur M. Night Shyamalan ne fait pas l’unanimité, mais si une chose est certaine, c’est qu’il fait peur. Filmé de façon «found footage», le film suit deux petits-enfants qui voient leur première visite chez leurs grands-parents tourner au vinaigre.

8. La Descente (VF de The Descent)

Ce film raconte l'histoire de six femmes qui se retrouvent piégées à cause d'un éboulement dans les Appalaches. En essayant de trouver une sortie, elles se rendent compte qu'elles ne sont pas seules dans les grottes et, très vite, sont pourchassées par des créatures humanoïdes carnivores qui, elles, se sont adaptées à l’environnement souterrain.

7. Mister Babadook (VF de The Babadook)

Ce film est le tout premier de la réalisatrice Jennifer Kent, adapté d'un court métrage intitulé Monster. Il suit une veuve et son jeune fils, Samuel, qui est sujet à des terreurs nocturnes. Un jour, sans aucune raison, un livre de contes intitulé Mister Babadook arrive chez eux et celui-ci se met à hanter les cauchemars de Samuel...

6. Le Cercle (VF de The Ring)

Que vous écoutiez la version américaine, ou l’originale japonaise, ce film saura vous terrifier. Quatre adolescents meurent de façon inexpliquée en une semaine, jour pour jour, après avoir regardé une vidéo maudite. La tante de l'une des victimes part à la recherche de la cassette et, après l'avoir trouvée, la visionne.

5. Les Inconnus (VF de The Strangers)

Dans ce film terrifiant, un couple s’isole dans un chalet perdu au milieu de nulle part pour tenter de sauver son couple, avant d'être terrorisé par 3 assaillants inconnus qui s’infiltrent dans le chalet. C’est encore plus épeurant quand on réalise que l’histoire s'inspire d’un cas réel...

4. Audition

Ce film sud-coréen et japonais raconte l’histoire d’un producteur de films dont l'épouse est morte il y a sept ans. Celui-ci accepte les conseils d'un ami réalisateur d'organiser une fausse audition (pour un film qui ne sera jamais tourné) dans le but secret de trouver une nouvelle épouse. Il rencontre ainsi une jeune femme qui va l'attirer dans une horrible et sanglante spirale.

3. Héréditaire (VF de Hereditary)

Comment décrire ce film malaisant et terrifiant sans rien «spoiler»? En résumé, après la mort de leur grand-mère, la vie d’une famille qui semble apparemment paisible est perturbée par des phénomènes étranges et inquiétants qui vont aller en s'amplifiant après la mort tragique de l’un des membres de cette famille...

2. Insidieux (VF de Insidious)

Un couple déménage dans une nouvelle maison dans l’espoir de pouvoir repartir à neuf. Peu de temps après, leur fils tombe dans un coma et, sans diagnostic, ils décident de s'occuper de lui à la maison. Suite à cela, une tonne de phénomènes étranges se déroulent, terrifiant la famille.

1. Sinistre (VF de Sinister)

Selon une étude scientifique qui a enregistré les battements de cœur des spectateurs durant le visionnement de plusieurs films d’horreur, Sinister serait le plus terrifiant de tous! Il raconte l’histoire d’un écrivain passionné de récits criminels qui, en manque d’inspiration, emménage avec sa famille dans une maison où a eu lieu l’épouvantable assassinat d’une famille entière. Il découvre, dans le grenier de la maison, une boîte contenant un projecteur et des bobines de pellicule Super 8 sur lesquelles ce meurtre, ainsi que plusieurs autres, ont été filmés. Il poursuit son enquête et découvre une entité qui pourrait bien mettre sa propre famille en danger.

